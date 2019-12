Gajdoš o Slovákoch v operácii EUFOR Althea: Počúvam iba slová chvály

Sarajevo 13. decembra (TASR) - Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) v piatok navštívil slovenských vojakov na vojenskej základni Butmir v Bosne a Hercegovine. Príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR tam pôsobia v rámci misie EUFOR Althea. Gajdoš vojakom poďakoval za zodpovedné plnenie povinností, ktoré prispievajú k udržiavaniu mieru v tejto oblasti.



"Počul som iba slová chvály," povedal po stretnutí s ministerkou obrany Bosny a Hercegoviny Marinou Pendešovou, veliteľom operácie generálmajorom Reinhardom Trischakom a veliteľom ústredia NATO v Sarajeve brigádnym generálom Wiliamom J. Edwardsom.



"Misia je personálne a logisticky zabezpečená a aktuálne nevidíme problémy pre plnenie operačných úloh aj v budúcnosti," zhodnotil náčelník Generálneho štábu OS SR generál Daniel Zmeko.



Veliteľ slovenského kontingentu podplukovník Peter Gavač v príhovore informoval, že stav bezpečnosti v krajine je síce pokojný, no politická situácia je stále "krehká". Postoj obyvateľov k misii je podľa neho prevažne pozitívny.



Návštevy sa mala zúčastniť aj prezidentka Zuzana Čaputová, no zo zdravotných dôvodov účasť odvolala. Jej poďakovanie "za prácu, ktorá prispieva k bezpečnosti občanov Bosny a Hercegoviny, celého západného Balkánu Európy aj Slovenskej republiky" odovzdal náčelník Vojenskej kancelárie prezidentky SR Vladimír Šimko.



Spolu s ministrom pricestovali aj rodinní príslušníci vojakov. Ako povedal Gajdoš, chceli vojakom pred sviatkami pripomenúť teplo domova. Stretnutie s blízkymi ocenil aj Gavač. "Je to pre nás dôležité, posilňuje nás to v našej práci, lebo naša práca tu je niekedy náročná a tie rodiny chýbajú," skonštatoval. Vojaci dostali od ministra aj materiálny darček - dva bicykle.



Operácia EUFOR Althea bola spustená v roku 2004. V súčasnosti ju tvorí 20 krajín s vyše 600 vojakmi, z toho 41 príslušníkov zastupuje Slovensko. Cieľom misie je predísť opätovnému vypuknutiu násilia v kraji. Slovenská republika je od roku 2012 zároveň vedúcou krajinou Centra styčných a pozorovacích tímov (LCC), ktoré dohliada na monitorovanie situácie na celom území Bosny a Hercegoviny.



(osobitná spravodajkyňa TASR Katarína Bačová)