Gál: Netreba sa báť, že by sa najväčší zločinci dostali von z väzenia

Podmienky sú podľa slov G. Gála prísne.

Bratislava 12. júna (TASR) - Netreba sa báť, že by sa najväčší zločinci odsúdení na doživotie dostali von z väzenia. V súvislosti s novelou trestného zákona, ktorá predpokladá podmienečné prepustenie doživotne odsúdených väzňov, to povedal minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd). Predseda ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Róbert Madej (Smer-SD) reagoval, že baviť sa s páchateľmi ťažkých trestných činoch v rukavičkách je nešťastné. Novelu výbor v stredu odobril.



Dôvod na obavy, že by sa "najväčší zločinci" dostali z väzenia, Gál nevidí. Podmienky sú podľa jeho slov prísne. "Je tam posudok, je tam vyjadrenie ústavu, čiže bude filter. To neznamená, že sa títo ľudia automaticky dostanú von," dodal. Argumentuje rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten podľa jeho slov rozhodol, že doživotné tresty bez možnosti podmienečného prepustenia nie sú v súlade s ľudskými právami.



Madej podotkol, že v tomto prípade treba veriť v individuálne rozhodnutia sudcov. "Bude to na sudcovi, ako posúdi, či páchateľ spĺňa podmienky na podmienečné prepustenie, probačný dohľad," reagoval. Dodal, že doterajšia politika sprísňovania mala podľa neho aj preventívny efekt.



Poukázal na tresty v západných štátoch, kde hrdelní zločinci podľa jeho slov dostávajú 21-ročné tresty. "Môžeme o takejto politike západných štátov polemizovať," dodal a zdôraznil, že musíme rešpektovať rozhodnutia súdu pre ľudské práva.



Novela tiež rozširuje využitie videohovorov na súdoch v prípade väzobne stíhaných či odsúdených svedkov a obžalovaných. Na súd by sa tak nemuseli dostaviť osobne. "Je to strašne nákladné. Nielen samotné cestovanie. My tam musíme zabezpečiť príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, samotné cely," priblížil Gál s tým, že počet eskort narastá a nestíhajú ich zabezpečiť logisticky.



Poznamenal, že väčšina ústavov už má priestor vybavený kamerami na realizáciu videohovorov. "Miestnosti už máme teraz dobre vybavené, čiže s dvoma kamerami. Jedna berie odsúdeného, druhá priestor, či nie je ovplyvňovaný," vysvetlil. V prípade obžalovaného v danej kauze by s ním v miestnosti sedel aj jeho obhajca.



Celkovú cenu na prípravu takýchto opatrení povedať zatiaľ nevedel. Poznamenal, že vo väčšine zariadení chýbajú už len priestorové kamery. Dodal, že podobný systém funguje napríklad v Maďarsku, kde majú v miestnostiach aj skener a potrebné dokumenty tak môžu automaticky odoslať súdu.



Návrh novely trestného zákona hovorí o zavedení trestu domáceho väzenia aj pri niektorých zločinoch. Vyplýva z nej aj to, že o väčšom počte prípadov by mali rozhodovať samosudcovia a doživotne odsúdení by mali získať možnosť podmienečného prepustenia po odpykaní trestu 25 rokov. Viaceré opatrenia reagujú na európsku legislatívu. V prípade jej schválenia budú zmeny účinné od 1. augusta 2019.