KORONAVÍRUS V OKRESE GALANTA: Vo firme zistili 24 pozitívnych prípadov

Galanta/Sládkovičovo 12. augusta (TASR) – Spolu 24 pozitívnych prípadov ochorenia COVID-19 zachytil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Galante u pracovníkov spoločnosti, vyrábajúcej plnené bagety a sendviče. Spoločnosť v Sládkovičove po minulotýždňovom zistení kontaktov pozitívnych osôb medzi pracovníkmi dala otestovať viac ako 500 svojich zamestnancov, regionálna hygienička Iveta Šuleková predpokladá, že počet infikovaných sa môže zvýšiť.



"Testovanie sa uskutočnilo v pondelok (10. 8.) a utorok (11. 8.), máme iba priebežné výsledky. V súčasnosti vyhľadávame osoby, ktoré prišli s infikovanými do kontaktu," uviedla Šuleková pre TASR. Ide aj o zamestnancov ubytovaných na ubytovni. Spoločnosť podľa hygieničky prijala náležité opatrenia.



Spoločnosť Fekollini uviedla pre TASR, že vyjadrenie k situácii poskytne po získaní kompletných výsledkov z testov. Pozitívni zamestnanci sú v karanténe.



Infikovaných v potravinárskej firme umiestnili do karantény

Spoločnosť Fekollini, s.r.o garantuje, že jej potravinové výrobky vyrábajú len zamestnanci s negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorí neboli v úzkom kontakte s pozitívne testovanými osobami. Uviedla to v reakcii na informáciu, že spomedzi jej vyše 500 testovaných zamestnancov bolo zistených 24 pozitívnych prípadov.



„Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu na Slovensku a nakoľko naša spoločnosť so sídlom v Sládkovičove v okrese Galanta zamestnáva aj externých pracovníkov, sme sa rozhodli z vlastnej iniciatívy a na vlastné náklady otestovať všetkých zamestnancov," uviedol vo vyhlásení k situácii PR manažér spoločnosti Andrej Gerstner. Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Galanta umiestnil infikovaných spolu s ich úzkymi kontaktmi do povinnej izolácie.



Gerstner dodal, že podľa oficiálneho vyhlásenia Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín neexistuje dôkaz, že by potraviny v súvislosti s COVID-19 predstavovali pre verejnosť nejaké riziko. Za hlavný spôsob prenosu sa považuje prenos z človeka na človeka, najmä prostredníctvom respiračných kvapôčok, ktoré infikované osoby vypúšťajú kýchaním, kašľaním alebo vydychovaním. "To, že vírus je schopný prežívať určitý čas na rôznych povrchoch, neznamená, že je aj možné, aby sa človek prostredníctvom takýchto povrchov nakazil. Vzhľadom k zavedenému systému analýzy rizika a stanovenia kritických kontrolných bodov (HACCP) v našej firme a striktnému dodržiavaniu správnej výrobnej praxe a hygienických zásad osobnej hygieny pracovníkov je pravdepodobnosť prenosu nákazy potravinami minimálna," doplnil Gerstner.