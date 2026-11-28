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Galát: Počas prvých 100 dní chceme v Devíne splniť sedem sľubov
Medzi priority patrí aj vypracovanie energetického auditu budov a zanalyzovanie zmluvy na dodávky energií.
Autor TASR
Bratislava 28. novembra (TASR) - Počas prvých sto dní chce nové vedenie bratislavského Devína na čele so starostom Martinom Galátom splniť sedem konkrétnych sľubov. Cieľom je prijatie etického kódexu samosprávy, vypracovanie energetického auditu budov, príprava dlhodobého investičného plánu či zavedenie participatívneho rozpočtu. Najväčšou výzvou pre mestskú časť bude, aby po 20 rokoch v nútenej správe a konsolidácii začala fungovať ako bežná samospráva. Pre TASR to uviedol Galát.
„Prijmeme etický kódex samosprávy a budeme zverejňovať informácie nad rámec zákona. Spustíme audit parkovania v centre. Osadíme nové dopravné zrkadlá a inteligentné merače rýchlosti na najkritickejších miestach,“ skonštatoval Galát s tým, že k priechodom pri škole a škôlke postavia vlastné hliadky.
Medzi priority patrí aj vypracovanie energetického auditu budov a zanalyzovanie zmluvy na dodávky energií. Plánované je tiež zriadenie tímu odborníkov pre získavanie dotácií, grantov a fondov. Na budúci rok chce samospráva pripraviť dlhodobý investičný plán a zaviesť participatívny rozpočet. „Cieľom je taktiež dať obyvateľom možnosť podieľať sa na rozhodovaní v kľúčových otázkach života v obci prostredníctvom elektronického hlasovania,“ poznamenal Galát.
Najnákladnejšími projektami v gescii mestskej časti bude vybudovanie centra voľného času pre deti, rekonštrukcia základnej školy či vybudovanie lekárne. Rovnako denný stacionár pre seniorov a revitalizácia verejného priestoru.
Najväčšou výzvou však podľa starostu je, aby Devín začal fungovať ako bežná samospráva. Pohľadávky mestskej časti Devín by sa už v apríli 2027 mali stať zo zákona nevymožiteľnými.
„Je to najdôležitejší moment v novodobej histórii Devína. Devínčania konečne prestanú doplácať na chyby spred 30 rokov, ktoré nezavinili,“ podotkol Galát.
Pripomenul však zároveň, že rozpočet sa tým automaticky nezvýši. Zmení sa podľa neho predovšetkým to, že sa mestskej časti otvoria možnosti, ktoré doteraz nemala, najmä z pohľadu externého financovania. Preto je jednou z priorít zakladanie tímu na získavanie externých zdrojov a príprava investičného plánu. Doteraz sa mohlo robiť totiž len to najnutnejšie a mnohé veci sa odkladali. Ide napríklad o dobudovanie kanalizácie takmer na tretine obývaného územia, legalizáciu a správu ciest, zvýšenie bezpečnosti na cestách, zveľadenie verejného priestoru, ale aj zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb a voľnočasových možností pre deti.
Devín bol pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť. V rámci nútenej správy nemohla mestská časť, okrem sanácie havarijných stavov, robiť takmer nič. Následne mohla napríklad začať aj efektívnejšie nakladať s majetkom.
Miestna samospráva po dlhých rokoch v nútenej správe vstúpila do režimu konsolidácie, z ktorého by mala vystúpiť na budúci rok. Zo zákona sa totiž dlhy mestskej časti, teda pohľadávky veriteľov, stanú nevymáhateľnými uplynutím obdobia 20 rokov. Umožňuje to novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá nadobudla účinnosť v auguste 2023. Samosprávam, ktoré nebudú vedieť splatiť zo svojich príjmov dlh veriteľom, dáva možnosť konsolidácie pohľadávok a po 20 rokoch od schválenia plánu konsolidácie vynulovanie dlhov. Do tejto doby sa započítava aj obdobie nútenej správy.
„Prijmeme etický kódex samosprávy a budeme zverejňovať informácie nad rámec zákona. Spustíme audit parkovania v centre. Osadíme nové dopravné zrkadlá a inteligentné merače rýchlosti na najkritickejších miestach,“ skonštatoval Galát s tým, že k priechodom pri škole a škôlke postavia vlastné hliadky.
Medzi priority patrí aj vypracovanie energetického auditu budov a zanalyzovanie zmluvy na dodávky energií. Plánované je tiež zriadenie tímu odborníkov pre získavanie dotácií, grantov a fondov. Na budúci rok chce samospráva pripraviť dlhodobý investičný plán a zaviesť participatívny rozpočet. „Cieľom je taktiež dať obyvateľom možnosť podieľať sa na rozhodovaní v kľúčových otázkach života v obci prostredníctvom elektronického hlasovania,“ poznamenal Galát.
Najnákladnejšími projektami v gescii mestskej časti bude vybudovanie centra voľného času pre deti, rekonštrukcia základnej školy či vybudovanie lekárne. Rovnako denný stacionár pre seniorov a revitalizácia verejného priestoru.
Najväčšou výzvou však podľa starostu je, aby Devín začal fungovať ako bežná samospráva. Pohľadávky mestskej časti Devín by sa už v apríli 2027 mali stať zo zákona nevymožiteľnými.
„Je to najdôležitejší moment v novodobej histórii Devína. Devínčania konečne prestanú doplácať na chyby spred 30 rokov, ktoré nezavinili,“ podotkol Galát.
Pripomenul však zároveň, že rozpočet sa tým automaticky nezvýši. Zmení sa podľa neho predovšetkým to, že sa mestskej časti otvoria možnosti, ktoré doteraz nemala, najmä z pohľadu externého financovania. Preto je jednou z priorít zakladanie tímu na získavanie externých zdrojov a príprava investičného plánu. Doteraz sa mohlo robiť totiž len to najnutnejšie a mnohé veci sa odkladali. Ide napríklad o dobudovanie kanalizácie takmer na tretine obývaného územia, legalizáciu a správu ciest, zvýšenie bezpečnosti na cestách, zveľadenie verejného priestoru, ale aj zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb a voľnočasových možností pre deti.
Devín bol pre dlhy od roku 2005 v nútenej správe. Zadlžovanie Devína sa začalo v roku 1996, keď sa vytvorila skupina, ktorá chcela pod hlavičkou mestskej časti vyvíjať realitnú a developerskú činnosť. V rámci nútenej správy nemohla mestská časť, okrem sanácie havarijných stavov, robiť takmer nič. Následne mohla napríklad začať aj efektívnejšie nakladať s majetkom.
Miestna samospráva po dlhých rokoch v nútenej správe vstúpila do režimu konsolidácie, z ktorého by mala vystúpiť na budúci rok. Zo zákona sa totiž dlhy mestskej časti, teda pohľadávky veriteľov, stanú nevymáhateľnými uplynutím obdobia 20 rokov. Umožňuje to novela zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorá nadobudla účinnosť v auguste 2023. Samosprávam, ktoré nebudú vedieť splatiť zo svojich príjmov dlh veriteľom, dáva možnosť konsolidácie pohľadávok a po 20 rokoch od schválenia plánu konsolidácie vynulovanie dlhov. Do tejto doby sa započítava aj obdobie nútenej správy.