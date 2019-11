Galavečer 30 rokov slobody bude oslavou výročia Nežnej revolúcie

Bratislava 14. novembra (TASR) – Pri príležitosti osláv 30. výročia Nežnej revolúcie Úrad vlády SR a Ministerstvo kultúry (MK) SR organizujú galavečer 30 rokov slobody, ktorý sa uskutoční v nedeľu 17. novembra v novej budove Slovenského národného divadla (SND). TASR o tom informoval Pavol Čorba z MK SR.



"Minulosť nedokážeme zmeniť, ale dokážeme sa z nej poučiť, a tak vytvoriť hodnotnejšiu a slobodnejšiu budúcnosť. Udalosti z roku 1989 nám dali príležitosť, aby sme spravodlivosť, slušnosť a úctu jedného k druhému aplikovali do praxe. To je podľa mňa pravý odkaz Nežnej revolúcie," zhodnotila ministerka kultúry Ľubica Laššáková (Smer-SD).



Galavečer v SND odštartuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (Sro) spolu so Speváckym zborom Lúčnica, Dávidom Hartlom a tanečníkmi Slovenského divadla tanca. V programe sa predstaví aj slovenská kapela IMT Smile, speváčka Katarína Knechtová či operní speváci Pavol Bršlík a Jana Kurucová. Väčšinu vystúpení bude dopĺňať Symfonický orchester SRo. Do Bratislavy zavítajú aj premiéri Českej republiky, Poľska a Maďarska, ktorých bude hostiť predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD).



Program v SND začína o 20.00 h a bude vysielaný naživo na RTVS od 20.30 h.