Galériu poštových známok otvorili, pre ľudí bude dostupná už 17. mája

Bratislava 16. mája (TASR) - Slovenská pošta otvorila Galériu poštových známok, ktorá ponúkne výstavu pod názvom Poklady slovenskej známkovej tvorby. Verejnosti predstaví diela, ktoré získali ocenenia v medzinárodných súťažiach po celom svete. Galéria privíta prvých návštevníkov počas Noci múzeí a galérií v sobotu 17. mája. V piatok o tom informovala Slovenská pošta pri príležitosti otvorenia galérie.



Verejnosti bude následne prístupná od utorka do nedele v čase od 10.00 do 17.00 h v budove Hlavnej pošty na Námestí SNP v Bratislave, konkrétne v priestore s presklenou pyramídou. Vstup do galérie je bezplatný. „Slovenské známky sa naozaj každý rok umiestňujú na popredných miestach na celosvetových súťažiach a niekoľkokrát už slovenská známka získala titul najkrajšie známky na svete. Myslím si, že je to jedno z takých umení, o ktorom sa veľmi na Slovensku nehovorí a som rád, že budeme mať touto formou možnosť sa zviditeľniť,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).



Výstava návrhov poštových známok ocenených v medzinárodných súťažiach bude doplnená aj o klasické známky vydané v rokoch 2008 až 2023 vo forme filatelistických exponátov, ktoré získali prvé miesta v súťaži Svetovej poštovej únie určenej pre poštových operátorov. Počas 16-ročnej existencie tejto súťaže sa Slovenskej pošte podarilo umiestniť na prvom mieste celkovo desaťkrát.



Súčasťou galérie je napríklad oceňovaný hárček, teda list s malým počtom známok, ktorý sa predáva ako celok, a to pod názvom „Umenie: Ladislav Bielik - Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom.“ K jedným z najcennejších známok, ktoré získali viac ako jednu cenu v rôznych svetových výstavách, patrí tiež hárček Bratislavský hrad či 400. výročie konania Žilinskej synody.



„Slovenská pošta sa od svojho vzniku v roku 1993 etablovala ako jeden z lídrov v oblasti tvorby poštových známok. Naša výstava predstaví najúspešnejšie známky, ktoré sa presadili na svetových filatelistických výstavách a ukáže, že ide o skutočné umelecké diela, výsledok našich umeleckých a technických tradícií,“ dodal generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka.



Slovenská známková tvorba je podľa neho výnimočná tým, že sa pri nej aj v súčasnosti používa tradičná technika oceľotlače, ktorú si zachováva len niekoľko krajín na svete. Základom tejto techniky je ručná rytina do oceľovej platne.