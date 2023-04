Bratislava 11. apríla (TASR) - Gambling môže byť vedľajšou komplikáciou liečby Parkinsonovej choroby. Netreba preto vyhľadať pomoc odborníkov na závislosti, ale stačí zmena liečby. Pri príležitosti utorkového Svetového dňa Parkinsonovej choroby na to upozornil hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre medicínu drogových závislostí a riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí (CPLDZ) Ľubomír Okruhlica.



Chorobné hranie sa môže vyskytnúť ako vedľajšia komplikácia aj pri závislosti od pervitínu, keď je riešením abstinencia od látky. "Tieto dve duševné poruchy, ktoré sú rozdielne - jedna je neurologická, druhá je porucha psychiatrická, nie sú samotné poruchy hrania. Veľmi elegantne sa to dá vyriešiť tým, že pri Parkinsonovej chorobe sa zmení liečba a v prípade závislosti od pervitínu, keď človek začne abstinovať, prestane aj problém s hraním," vysvetlil Okruhlica.



Ozrejmil, že v oboch prípadoch vzniká problém s ovládaním sa pri hraní pod vplyvom veľkého množstva dopamínu. Pri pervitíne ho zvyšuje užitie drogy, pri liečbe Parkinsonovej choroby zasa lieky. Častejšie sa podľa neho gambling objaví pri užívateľoch pervitínu (31 percent prípadov), zatiaľ čo pri pacientoch liečených na Parkinsonovu chorobu je to malé percento (dve až šesť percent).



Dodal, že aj najnovšia Medzinárodná klasifikácia chorôb už jasne rozlišuje diagnózu samotného hrania. "Uvádza, že ak človek užíva drogy a nevie ovládnuť hranie, tak nejde o samostatnú poruchu, ale je to len vedľajšia komplikácia. A to isté sa uvádza aj pokiaľ ide o Parkinsonovu chorobu," vysvetlil.