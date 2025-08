Gašpar: Ak sa preukážu pochybenia v tendri na záchranky, Fico zakročí

Bratislava 3. augusta (TASR) - V prípade, že sa v tendri na záchranky preukáže netransparentnosť a účelové konanie, predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) k tomu pristúpi veľmi zásadným spôsobom. V diskusnej relácii TA3 V politike to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR za Smer Tibor Gašpar. Odmietol zároveň, aby sa prebiehajúci tender spochybňoval len na základe vyjadrení opozície.



„To, čo opozícia v tomto prípade robí, je ich štandardná prezumpcia viny,“ skonštatoval Gašpar. Podľa jeho slov je predčasné vyvodzovať závery o transparentnosti obstarávania v čase, keď tender ešte nie je ukončený. Upozornil, že na posúdenie priebehu a výsledkov je tu Úrad pre verejné obstarávanie. „Ak sa ukáže, že došlo k nejakej účelovej súťaži, môžem uistiť, že premiér bude na to jednoznačne reagovať,“ zdôraznil.



Predsedníčka poslaneckého klubu PS v NR SR Zuzana Mesterová upozornila, že presakujúce informácie týkajúce sa tendra dávajú váhu podozreniam o machináciách vo verejnej súťaži. Mieni, že pochybnosti zvyšuje aj samotný minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). „Pán minister mohol otázky zodpovedať a vysvetliť poslancom, ktorí zvolávali výbor, trebárs aj v neverejnom režime, no neurobil to,“ argumentovala.



Gašpar sa tiež vyjadril k ostatným návrhom, s ktorými prišla SNS, napríklad v prípade transakčnej dane alebo znižovania platov prezidenta či iných ústavných a verejných činiteľov. Smer takýto návrh nepodporí. „Chápem to ako snahu pána predsedu Andreja Danka získať nejaké body na populistických témach,“ uviedol Gašpar. Priznal, že súdržnosti koalície, navyše v období formovania budúcoročného rozpočtu, to nepomáha. „Verím ale, že pán Danko chápe, že je potrebné dovládnuť a nepripustiť, aby tu vládlo PS,“ poznamenal.



Mesterová si myslí, že odkazy, ktoré si predstavitelia koalície adresujú cez médiá svedčia o tom, čo skutočne drží vládne strany pokope. „Je to snaha udržať si beztrestnosť,“ vyhlásila smerom k svojmu oponentovi v diskusii.