Gašpar chce novelou riešiť vydávanie preukazov odbornej spôsobilosti
Skúšku typu S a typu P a ani odbornú prípravu by po novom nemusela vykonať osoba, ktorej končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti, ak by splnila podmienky, ktoré určuje zákon.
Autor TASR
Bratislava 8. mája (TASR) - Postup pri skončení platnosti preukazu odbornej spôsobilosti, teda po desiatich rokoch, by sa mohol upraviť. Pre vydanie nového preukazu by už nemuselo byť potrebné urobiť skúšku, ak by žiadateľ spĺňal vymedzené podmienky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Skúšku typu S a typu P a ani odbornú prípravu by po novom nemusela vykonať osoba, ktorej končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti (po desiatich rokoch), ak by splnila podmienky, ktoré určuje zákon. Ide o vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a najmenej päťročnú bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo byť príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov. Medzi podmienky tiež patrí to, ak by osoba mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo špecializované policajné vzdelanie a najmenej päťročnú bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.
Nový preukaz odbornej spôsobilosti na ďalších desať rokov by sa vydával na základe žiadosti danej osoby.
