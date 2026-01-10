< sekcia Slovensko
Gašpar: Fico je schopný viesť Smer, chcem pripravovať mladú generáciu
Gašpar nemá podľa svojich slov ambíciu šéfovať Smeru-SD.
Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Robert Fico je stále schopný viesť stranu Smer-SD. Vyhlásil to podpredseda parlamentu za Smer-SD Tibor Gašpar v rozhovore pre TASR. Odmietol, že by chcel Fica nahradiť vo vedení strany, debata o „nástupníctve“ podľa neho nebola. Svoju pozíciu vidí Gašpar v pomoci pripravovať mladú generáciu pre politiku. Ficovho nástupcu do budúcna si vie predstaviť nájsť skôr u mladej generácie.
„Stále si myslím, že Robert Fico je aj vekom, aj fyzicky ešte schopný viesť stranu. Ale keby som mal uvažovať strategicky do budúcna, Smer si musí začať vychovávať politika, ktorý bude generačne mladší, hovorím o ročníku z hľadiska veku, a ktorého tvár treba postupne zviditeľňovať tak, ako sa tvorila politická osobnosť Roberta Fica,“ povedal Gašpar pre TASR s tým, že o Smer-SD majú záujem aj mladší ľudia. „Neplatí, že je to už len strana dôchodcov,“ skonštatoval.
Gašpar nemá podľa svojich slov ambíciu šéfovať Smeru-SD. „Vzhľadom na svoj vek budem rád pomáhať pripravovať mladšiu generáciu pre politiku, keď budem môcť, a budem aktívny aj ja, ale určite takú ambíciu nemám. Áno, Robert Kaliňák je výrazná osobnosť, ale myslím si, že aj medzi podpredsedami strany je veľa ľudí, ktorí by možno mohli už dnes byť lídrami aj na vyššej úrovni,“ povedal na tému možného nástupcu Fica. Nemyslí si však, že je to otázka pre najbližšie voľby, hoci raz k takej situácii dôjde.
„Sú tam ľudia, ktorí rastú každým dňom, týždňom popri Robertovi Ficovi. Myslím si, že to je pre nich z hľadiska politiky dobrý vzor, lebo pre niečo musíte mať dobrú politickú intuíciu. Musíte ozaj vnímať veľké súvislosti, nielen vnútropolitické, ale aj geopolitické a vedieť sa niekedy v takom pravom okamihu rozhodnúť, s akou témou práve idete do priestoru. A v tomto je on asi dnes nenahraditeľný,“ povedal Gašpar o osobe súčasného šéfa Smeru-SD.
Ako podpredseda parlamentu je Gašpar súčasťou stretnutí vedenia strany, hoci nie je jej podpredsedom. „V zásade sa zúčastňujem vedenia strany, ktoré tvoria hlavne podpredsedovia strany, a keď je zvolané širšie vedenie, sú tam aj krajskí predsedovia. Ako podpredseda parlamentu som súčasťou vedenia, ale zatiaľ nebola na stole otázka, či treba meniť, nemeniť orgány strany,“ odpovedal na otázku TASR, prečo nie je podpredsedom Smeru-SD.
