Gašpar: Majetková kriminalita za prvých 7 mesiacov medziročne klesla

Bratislava 23. augusta (TASR) - Majetková kriminalita za prvých sedem mesiacov tohto roka oproti rovnakému obdobiu roku 2023 klesla asi o tisíc trestných činov. Na tlačovej konferencii to v piatok uviedol podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD). Reagoval tak na kritiku opozície, že zmeny v trestných kódexoch spôsobili zvýšenie kriminality.



Majetkové priestupky páchajú podľa Gašpara najmä ľudia zo sociálne slabších vrstiev spoločnosti, preto by takáto úprava nepomohla. Týmto ľuďom "drakonická pokuta" podľa neho uškodí.



Gašpar podotkol, že ak niekto ukradne majetok vo vyššej hodnote, ako je maximálna výška pokuty, musí okrem zaplatenia pokuty nahradiť aj škodu.



Argumentácia reťazcov o zvýšení počtu krádeží je podľa neho založená na pocitoch. "Majú pocit zvýšenej kriminality, no tak mi ukážte tovarovú položku v potravinových reťazcoch, ktorá má hodnotu viac ako 266 eur, ktorú viete skrytým spôsobom odcudziť z tejto predajne. Vždy tu boli priestupky v potravinových reťazcoch a aj budú," vyhlásil podpredseda parlamentu.



Opozičná strana SaS a hnutie Progresívne Slovensko avizovali, že sa Trestný zákon pokúsia v parlamente zmeniť. Upraviť by chceli aj maximálnu výšku pokuty za priestupok proti majetku. Tá je aktuálne nastavená na 331 eur. SaS si vie predstaviť hranicu zvýšiť na 2000 eur.