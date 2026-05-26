Gašpar mieni, že nový poriadok prinesie efektívnejšie rokovanie
Predpokladá, že nové pravidlá povedú aj k zlepšeniu správania sa v pléne a k zmene kultúry obliekania.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 26. mája (TASR) - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) predpokladá, že novela rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR prinesie efektívnejšie rokovanie. Pripomenul pritom napríklad, že sa vymedzuje dĺžka času na rozpravu. Vyplýva to z jeho vyjadrenia na utorkovej tlačovej konferencii.
„Odmietam naratív, ktorý neustále podsúva opozícia médiám a občanom, že im ideme zakázať sa k veci vyjadrovať, že ideme zakázať rozpravu, a že im chceme zavrieť ústa. Naopak, bude to podľa mňa oveľa efektívnejšie rokovanie a s možnosťou nechať väčší priestor poslancom, ktorí danej téme rozumejú viac,“ povedal.
Upozornil, že dĺžka času na rozpravu o bode programu bude stanovená na najviac 37,5 hodiny. Pripomenul, že čas bude možno v odôvodnených prípadoch predĺžiť alebo skrátiť, nie však na menej ako 12,5 hodiny. „Poslanci budú využívať tzv. klubový čas, to znamená, že si ho môžu rozdeliť medzi sebou tak, ako zvážia za vhodné. Tí, ktorí sú v problematike, ktorá sa prerokúva, najviac doma, môžu využívať oveľa viac času ako v minulej úprave,“ poznamenal Gašpar.
Predpokladá, že nové pravidlá povedú aj k zlepšeniu správania sa v pléne a k zmene kultúry obliekania. Pripomenul pritom, že nový rokovací poriadok špecifikuje nežiaduce správanie a sprísňuje sankcie. Zároveň avizoval, že parlament v úvode schôdze preberie ešte tri uznesenia súvisiace s novým rokovacím poriadkom.
Opozičná SaS zmeny v rokovacom poriadku opätovne kritizovala. Líder strany a poslanec NR SR Branislav Gröhling hovoril o snahe koalície umlčiavať opozíciu. Zároveň vyčítal vláde, že nerieši reálne problémy SR. Myslí si, že premiér Robert Fico (Smer-SD) si z ľudí robí bankomaty. „On si povie, že chce mať ďalšie ministerstvá, nemá na to peniaze, tak z ľudí si urobí bankomaty cez transakčnú daň,“ podotkol. Pripomenul, že SaS do parlamentu prišla s viacerými návrhmi, napríklad zrušením transakčnej dane aj zavedením rovnej dane z príjmov.
Poslanci NR SR sa na ďalšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok, budú riadiť už novými pravidlami. Novela rokovacieho poriadku parlamentu totiž nadobudla 15. mája účinnosť.
