P.Gašpar nevidí v otázke jeho menovania dôvod na politické rozhodnutia

Bratislava 14. februára (TASR) - Pavol Gašpar, ktorého vláda v stredu navrhla za riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS), nevidí v otázke jeho vymenovania dôvod na politické rozhodnutia. Ako poukázal, spĺňa všetky zákonné predpoklady a je to aj v záujme stabilizácie bezpečnosti Slovenskej republiky. Uviedol to na sociálnej sieti.



"Funkcia riaditeľa SIS je dlhodobo neobsadená, čo má negatívny dosah na pozíciu SIS a výmenu informácií so zahraničnými partnerskými spravodajskými službami," myslí si Gašpar. Svoju nomináciu prijal podľa svojich slov s úctou a rešpektom. Funkciu vníma ako apolitickú a vysoko profesionálnu.



Keďže do funkcie musí byť menovaný prezidentkou, považuje za predčasné sa k téme momentálne vyjadrovať. "Naďalej plním agendu, ktorá mi je zverená na pozícii štátneho tajomníka ministerstva spravodlivosti," dodal.



Vláda v stredu odsúhlasila nomináciu Gašpara na riaditeľa tajnej služby. Riaditeľa SIS na základe návrhu vlády vymenúva prezident.



Pre prezidentku Zuzanu Čaputovú nie je podľa stanoviska Prezidentského paláca zmena vo vedení SIS nateraz taká prioritná, aby sa ňou musela v najbližšom čase zaoberať. Premiér Robert Fico hlavu štátu za tento postoj kritizoval. Pripomenul viaceré aktuálne bezpečnostné výzvy.



Opozičné strany nomináciu Gašpara namietajú, tvrdia, že nemá na funkciu odborné skúsenosti ani predpoklady.