Gašpar označil tvrdenia o zvážaní migrantov na hranice za konšpiračné
Kroky opozície v súvislosti s vyjadreniami Magyara označil za smiešne.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) označil tvrdenia opozície o organizovanom zvážaní migrantov na slovenské hranice pred poslednými slovenskými voľbami za konšpiračné. Zároveň uviedol, že komentovať, do akej miery sa výroky kandidáta na maďarského premiéra Pétera Magyara zakladajú na jeho predstavivosti a vychádzajú z politickej kritiky doterajšieho premiéra Maďarska Viktora Orbána, nevie. Informoval o tom na štvrtkovej tlačovej konferencii.
„Považujem za absurdné (...), aby niekto tak konšpiroval a začal hovoriť o tom, že vraj toto bola dohoda Roberta Fica s Viktorom Orbánom. Na to už treba mať nejakú guráž a nejaký zmysel pre humor prísť s takýmto konšpiratívnym tvrdením,“ povedal Gašpar. Zároveň potvrdil, že protimigračná politika strany Smer-SD je absolútne jasná a nemenná. „Vždy budeme k nej pristupovať tak, aby sme ochránili Slovensko pred nelegálnou migráciou, ktorá bude poškodzovať bezpečnosť Slovenska, ktorá môže poškodzovať ekonomiku Slovenska,“ doplnil s tým, že Smer-SD tak robil aj v roku 2015.
Ako podotkol, predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) bol podľa neho aj v roku 2015 proti akýmkoľvek rozhodnutiam, ktoré volali po prijímaní nelegálnych migrantov. Zároveň poukázal na to, že v rokoch 2022 až 2023, za čias ďalšej vlády, na Slovensko prišlo zhruba 60.000 nelegálnych migrantov.
Kroky opozície v súvislosti s vyjadreniami Magyara označil za smiešne, či už zvolanie výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť alebo podanie trestného oznámenia pre podozrenia účelového zneužitia migračnej krízy v spolupráci s predstaviteľmi cudzej moci na predstaviteľov vlády pred parlamentnými voľbami v roku 2023.
Dotkol sa aj návrhu vyhlásenia k 60. výročiu udelenia Ceny Akadémie (Oscar) filmu Obchod na korze, o ktorom poslanci debatovali na stredajšom (15. 4.) rokovaní schôdze parlamentu. Šéf poslaneckého klubu koaličného Smeru-SD Ján Richter kritizoval, že poslankyňa parlamentu Zora Jaurová (PS) hovorila o úpadku situácie v kultúre pri súčasnom vedení rezortu kultúry. Podľa jedného z predkladateľov Dušana Jarjabeka (Smer-SD) bolo zámerom návrhu pripomenutie historického míľnika, vzdanie úcty či vyzdvihnutie nadčasového posolstva.
