Moskva 20. januára (TASR) - Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa snaží robiť z Ruska európskeho strašiaka a Ukrajina už dostala toľko pomoci, že je načase tento "nekonečný príbeh" ukončiť. V rozhovore pre ruskú agentúru TASS to vyhlásil slovenský podpredseda parlamentu Tibor Gašpar.



Rutte sa snaží strašiť Európu Ruskom. Gašpar takto komentoval slová generálneho tajomníka NATO, podľa ktorého členovia Aliancie musia zvýšiť svoje vojenské výdavky, inak sa EÚ bude musieť do 4-5 rokov "začať učiť ruštinu".



"Kedysi v minulosti bola doba, keď sme boli pod vplyvom Sovietskeho zväzu. Táto skutočnosť sa dnes používa na vyvolávanie negatívnych postojov voči Rusku," povedal Gašpar pre ruskú TASS. "Mali sme rokovanie s predsedom Štátnej Dumy [Viačeslavom Volodinom], ktoré môžeme vysoko oceniť. Povedal, že vzťahy musia byť vyvážené a rovnocenné."



Gašpar zdôraznil, že Slovensko leží v strede Európy, kde aj patrí, ale svoje národno-štátne záujmy bude chrániť na prvom mieste.



Zároveň podľa neho Ukrajina už dostala dostatok pomoci. "Je tu byť čoraz hlasnejší názor, že Ukrajina už dostala dosť pomoci a teraz je nutné začať rozmýšľať, ako ochrániť v prvom rade našich ľudí. A tak v rôznych krajinách prebieha diskusia a k moci sa dostávajú strany, ktoré chránia svojich vlastných občanov, radšej než by pokračovali tento nekonečný príbeh s Ukrajinou," vyhlásil Gašpar.