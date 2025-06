Gašpar si nemyslí, že prezident referendum zmaril,no zrušil by sankcie

Bratislava 4. júna (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR za Smer-SD Tibor Gašpar si nemyslí, že prezident SR Peter Pellegrini svojím krokom zmaril referendum. Súhlasí s pochybnosťami o zdôvodnení referendovej otázky a o tom, komu bola adresovaná. Gašpar novinárom v parlamente zároveň povedal, že so sankciami voči Rusku treba čo najskôr skončiť.



„Nehovoril by som, že v tomto prípade ide o zmarené referendum,“ povedal Gašpar s tým, že otázkou je aj to, či boli podpisy pod petíciu získané relevantným zákonným spôsobom.



Smer-SD naďalej podľa Gašpara trvá na tom, že sa nebude hlasovať za sankcie, ktoré majú poškodzovať naše ekonomické záujmy. „Ak chceme konečne nejakým spôsobom prispieť k tomu, aby sa doriešil vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, je treba začať hovoriť, a teraz mám na mysli Ruskú federáciu, Ukrajinu a aj členské krajiny EÚ, o tom, či nie je možné sankcie ukončiť za cenu prijatia mieru,“ uviedol. Treba si podľa neho počkať na ďalšie rokovanie európskych orgánov, potom zaujme Smer-SD stanovisko.







Prezident v stredu informoval, že referendum o neuplatňovaní sankcií voči Rusku nie je možné vyhlásiť. V požadovanej otázke „Súhlasíte s tým, aby Slovenská republika neuplatňovala sankcie voči Ruskej federácii, ktoré škodia slovenským občanom, živnostníkom aj podnikateľom?“ vidí totiž nejasnosti. Návrh na vyhlásenie referenda nie je podľa neho jednoznačný, určitý ani predvídateľný, a teda by bol v praxi nevykonateľný. Návrh na vyhlásenie referenda iniciovalo mimoparlamentné Slovenské hnutie obrody.