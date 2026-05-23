Gašpar: Smer sa snaží stabilne udržať vládnutie, nerozumiem Dankovi
Smer-SD pôsobí vo vláde podľa Gašpara tak, ako sľúbil.
Autor TASR
Bratislava 23. mája (TASR) - Smer-SD sa snaží stabilne udržať vládnutie napriek všetkým problémom. Šéf SNS Andrej Danko vytvára verejné krízy a osočuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), strana na Dankove osobné útoky nereaguje. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy to povedal podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD). Nerozumie výhradám Danka voči ministrovi životného prostredia Tomášovi Tarabovi (nominant SNS). Podpredseda opozičnej SaS Marián Viskupič súhlasí, že Danko je nestabilný prvok. Zároveň zopakoval, že SaS pôjde do parlamentných volieb samostatne a nechce byť súčasťou širokej predvolebnej koalície.
„To, že pán Danko vytvára verejné krízy a rozpráva do verejného priestoru také slová, ako aj teraz povedal, osočuje tvrdo Roberta Fica, keď sa na to pozriete z opačnej strany, určite sa to nedeje. Robert Fico sa snaží neustále na takéto útoky osobného charakteru nereagovať, strana takisto,“ uviedol Gašpar k nedávnym verejným vyjadreniam Danka, ktorý žiadal od premiéra v rámci rekonštrukcie vlády výmenu Tarabu. Gašpar nerozumie Dankovi, ktorý nominoval Tarabu do funkcie ministra, takže sa kedykoľvek mohol s ním rozprávať o záležitostiach envirorezortu.
Smer-SD pôsobí vo vláde podľa Gašpara tak, ako sľúbil. „Stabilne sa snaží udržať vládnutie napriek všetkým problémom, ktoré prišli práve s rozpadom poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany. A ak niekto vnáša do verejnosti ten štýl vládnutia, ktorý sme tu videli v roku 2023, tak je to práve Andrej Danko,“ skonštatoval s tým, že koalícia má 78 ako-tak istých hlasov a ak by Taraba prešiel do parlamentu, môže to meniť celú situáciu. Prípadnú kandidatúru Tarabu za Smer-SD v parlamentných voľbách považuje Gašpar za predčasnú otázku. „Sám minister Taraba povedal, že so Smerom ešte o takejto možnosti nerokoval. V politike je všetko možné, ale v tejto chvíli to vôbec nie je takto na stole,“ ozrejmil.
Viskupič kritizuje vládu, že rieši svoje funkcie a doteraz nepredstavila prorastové opatrenia. Gašpar reagoval, že slovenská ekonomika súvisí s tým, že padá ekonomika EÚ. Vyčítal Viskupičovi, že predošlá vládna koalícia rozvrátila verejné financie.
Gašpar očakáva, že v roku 2027 bude vláda s „ekonomickým protivetrom“ bojovať tak, aby to nepocítili ľudia v sociálnom štandarde. Dodal, že marcový termín oznámenia opatrení bol len pracovný. „Časť opatrení bude naviazaná na štátny rozpočet, ktorý sa bude zrejme schvaľovať na septembrovej schôdzi, čiže musíme mať čas aj pri tvorbe rozpočtu, ako opatrenia nastaviť,“ povedal Gašpar.
Smer-SD bude v jesenných samosprávnych voľbách pravdepodobne podporovať opätovnú kandidatúru Branislava Becíka z Hlasu-SD za šéfa Nitrianskeho samosprávneho kraja. Gašpar zároveň potvrdil, že v hre je aj kandidatúra Mareka Illéša za primátora Nitry. Dodal tiež, že Smer-SD je pripravený podporiť kandidatúru europoslanca Milana Mazureka z mimoparlamentnej Republiky za predsedu Prešovského samosprávneho kraja, no najprv sa treba dohodnúť na princípoch spolupráce. Zatiaľ má pocit, že Republika nemá záujem o vzájomné dohody pri podpore kandidátov.
Ak by sa generálny prokurátor Maroš Žilinka pre zdravotný stav rozhodol nepokračovať vo funkcii, bude sa táto otázka podľa Gašpara riešiť. „Ak už urobil verejné vyjadrenie, že ešte to posudzuje alebo to ukáže najbližší vývoj zdravotného stavu, potom budeme riešiť túto otázku, či vie byť prokuratúra funkčná bez toho, že by bol na čele generálny prokurátor a riadil by ju námestník generálnej prokuratúry do riadneho termínu, ktorý by prichádzal po voľbách v roku 2027. Ale ten čas je tak vzdialený, že si myslím, že asi by prišlo k situácii, že by bolo na mieste otvoriť otázku voľby nového generálneho prokurátora,“ vyhlásil. Podľa Viskupiča by mala nového šéfa prokurátorov riešiť až ďalšia vláda.
