Gašpar verí, že budúci týždeň bude mať koalícia 76 poslancov

Bratislava 28. januára (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) verí, že na riadnej schôdzi, ktorá sa má začať budúci týždeň, bude mať koalícia potrebných 76 poslancov a možno aj viac. SNS a Hlas-SD podľa neho deklarovali, že situáciu riešia v rámci poslaneckých klubov. Zdravotnícke zákony by sa mali podľa neho schváliť podľa dohody, no riešiť sa bude ešte rozsah finančných nákladov legislatívy. Zopakoval, že koalícia sa v utorok neprezentovala pri návrhu na odvolanie vlády, pretože opozícia mala možnosť o téme diskutovať minulý týždeň a neurobila tak.



"Chcem veriť, že to bude stále viac ako 76, že schôdza prebehne, že možno bude v zúženom režime, čo sa týka programu," povedal Gašpar o tom, koľko poslancov podporí otvorenie schôdze, ktorá sa má začať o týždeň v utorok (4. 2.). Kritizoval lídra PS Michala Šimečku za jeho tvrdenia o potrebe predčasných volieb. "Strany Hlas a SNS majú za úlohu riešiť si svoju situáciu v kluboch a zatiaľ deklarujú, že 76 bude, možno aj viac," dodal s tým, že výsledok diskusií majú Hlas-SD i SNS oznámiť pred schôdzou. "Keď nebudú vedieť zabezpečiť dostatok hlasov, musí prísť nejaké riešenie, ale nebudem to riešenie teraz pomenovávať," skonštatoval Gašpar.







Vyriešiť sa podľa neho ešte musí otázka vydokladovania nákladov na zdravotnícke zákony, na ktorých sa dohodlo ministerstvo zdravotníctva s lekárskymi odborármi. "Zaviazali sme sa, že pristúpime k schváleniu týchto zákonov v tej podobe, v akej to deklaroval aj lekársky odborový zväz, ale ak to má mať iné dosahy, musíme o tom začať diskutovať," priblížil Gašpar.



Ak bude aj v stredu (29. 1.) schôdza o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde neuznášaniaschopná, tento bod sa presunie na nasledujúcu riadnu schôdzu. Gašpar nepovažuje za precedens, že sa v utorok na schôdzi koaliční poslanci neprezentovali. "Umožnili sme schôdzu minulý týždeň s týmto bodom. Ak niekto zo schôdze ušiel a nechcel diskutovať, je to opozícia," povedal. "Je to politická taktika, rozhodli sme sa pre túto chvíľu neprísť," doplnil.



V minulom týždni bola schôdza o odvolávaní vlády napokon neverejná. Podľa Gašpara sa dá diskutovať aj neverejne, no opozícii šlo len o cirkus pred kamerami. "Pre mňa bol dôvod, prečo musela byť neverejná schôdza, úplne jasný a konkrétny, zazneli informácie, ktoré nemôžu byť na verejnej schôdzi. (...) Ale teraz nebude koalícia skákať, ako chce opozícia," dodal s tým, že opozícii umožnili diskusiu v neverejnom režime. "Oni mohli všetko, čo chceli, povedať na tlačových brífingoch a iným spôsobom v médiách," doplnil Gašpar.