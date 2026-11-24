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Gašpar: Voľba zo zahraničia sa neruší, opozícia reaguje hystériou
Zákon podľa slov Gašpara určuje aj presné pravidlá toho, ako bude voľba vyzerať.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Voľba zo zahraničia sa neruší, ale zostáva zachovaná. Mení sa len forma, namiesto poštou sa bude voliť na zastupiteľských úradoch. Upozornil na to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) po hlasovaní v parlamente o úprave, ktorej je spolupredkladateľom. Argumentoval, že táto zmena prispeje k tomu, aby boli dodržané podmienky voľby, ktoré kladie Ústava SR. Zároveň odmietol reakciu opozície, označil ju za hysterickú.
„Všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí bude umožnené voliť, a dokonca spôsobom, aký predpokladá Ústava SR. To znamená priamo, tajne a so všetkými náležitosťami, ktoré k tomu podľa ústavy patria. My si myslíme, že táto zmena bola potrebná, pretože v poslednom období sa vývoj demokracie na Slovensku odvíjal tak, že sa základný atribút demokracie, akým sú voľby, začal narúšať,“ uviedol Gašpar novinárom v parlamente.
Zároveň hovoril aj o možných rizikách z manipulácie pri voľbe poštou zo zahraničia. „Je všeobecne známe, že množstvo obálok, ktoré prišlo poštou zo zahraničia pri posledných parlamentných voľbách, prišlo dávno po tom, ako boli spočítané výsledky volieb, niekedy s odstupom až niekoľkých mesiacov, a všetci Slováci, ktorí volili poštou, si tak nemohli uplatniť svoj hlas,“ argumentoval s tým, že voľbu poštou preto nepovažuje za serióznu.
Odmietol tiež kritiku opozície. Označil ju za hysterickú a panickú. Myslí si, že práve opozícia presadzuje, respektíve presadzovala, keď bola pri moci, „náhubkové zákony“. Negoval tiež tvrdenia, že zmena prešla necelý rok pred voľbami. Poukázal na to, že návrh do parlamentu prišiel skôr, pred viac ako rokom, a rokovalo sa o ňom štandardne. Deklaroval, že v prípade, ak by Ústavný súd SR, na ktorý sa obrátila opozícia, vyhlásil zmeny za protiústavné, budú sa tomu musieť prispôsobiť. „Ale máte tu členské krajiny, ktoré vôbec neumožňujú svojim občanom, ktorí žijú v zahraničí, voliť. Tak neviem, čo by chcel Ústavný súd pri tomto povedať,“ podotkol.
Zákon podľa slov Gašpara určuje aj presné pravidlá toho, ako bude voľba vyzerať. „Bude sa zisťovať počet voličov, ktorí prejavia záujem voliť zo zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí podľa toho bude zriaďovať všetky volebné miestnosti,“ poznamenal. Vyjadril sa tiež k situácii, ak by zastupiteľský úrad nevedel zostaviť zo svojich zamestnancov volebnú komisiu. Ozrejmil, že v takomto prípade sa budú hľadať iní Slováci žijúci v danej oblasti. Nevedel sa vyjadriť k tomu, aký bude mať zmena dosah na verejné financie. „Podľa záujmu zo zahraničia a podľa určených volebných miestností a komisií sa dozvieme náklady,“ dodal.
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Zmenu prináša novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD. Účinná má byť od 1. januára 2027.
„Všetkým Slovákom žijúcim v zahraničí bude umožnené voliť, a dokonca spôsobom, aký predpokladá Ústava SR. To znamená priamo, tajne a so všetkými náležitosťami, ktoré k tomu podľa ústavy patria. My si myslíme, že táto zmena bola potrebná, pretože v poslednom období sa vývoj demokracie na Slovensku odvíjal tak, že sa základný atribút demokracie, akým sú voľby, začal narúšať,“ uviedol Gašpar novinárom v parlamente.
Zároveň hovoril aj o možných rizikách z manipulácie pri voľbe poštou zo zahraničia. „Je všeobecne známe, že množstvo obálok, ktoré prišlo poštou zo zahraničia pri posledných parlamentných voľbách, prišlo dávno po tom, ako boli spočítané výsledky volieb, niekedy s odstupom až niekoľkých mesiacov, a všetci Slováci, ktorí volili poštou, si tak nemohli uplatniť svoj hlas,“ argumentoval s tým, že voľbu poštou preto nepovažuje za serióznu.
Odmietol tiež kritiku opozície. Označil ju za hysterickú a panickú. Myslí si, že práve opozícia presadzuje, respektíve presadzovala, keď bola pri moci, „náhubkové zákony“. Negoval tiež tvrdenia, že zmena prešla necelý rok pred voľbami. Poukázal na to, že návrh do parlamentu prišiel skôr, pred viac ako rokom, a rokovalo sa o ňom štandardne. Deklaroval, že v prípade, ak by Ústavný súd SR, na ktorý sa obrátila opozícia, vyhlásil zmeny za protiústavné, budú sa tomu musieť prispôsobiť. „Ale máte tu členské krajiny, ktoré vôbec neumožňujú svojim občanom, ktorí žijú v zahraničí, voliť. Tak neviem, čo by chcel Ústavný súd pri tomto povedať,“ podotkol.
Zákon podľa slov Gašpara určuje aj presné pravidlá toho, ako bude voľba vyzerať. „Bude sa zisťovať počet voličov, ktorí prejavia záujem voliť zo zahraničia. Ministerstvo zahraničných vecí podľa toho bude zriaďovať všetky volebné miestnosti,“ poznamenal. Vyjadril sa tiež k situácii, ak by zastupiteľský úrad nevedel zostaviť zo svojich zamestnancov volebnú komisiu. Ozrejmil, že v takomto prípade sa budú hľadať iní Slováci žijúci v danej oblasti. Nevedel sa vyjadriť k tomu, aký bude mať zmena dosah na verejné financie. „Podľa záujmu zo zahraničia a podľa určených volebných miestností a komisií sa dozvieme náklady,“ dodal.
Poslanci v utorok definitívne schválili zmenu spôsobu hlasovania vo voľbách zo zahraničia. Voľba poštou sa zruší, hlasovať sa po novom bude na zastupiteľských úradoch. Zmenu prináša novela zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne Smeru-SD. Účinná má byť od 1. januára 2027.