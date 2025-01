Gašpar: Vypočuť si Rusov k Ukrajine by si mali aj lídri veľkých krajín

Moskva 14. januára (TASR) – Rusko očakáva, že tento rok by mohlo dôjsť k posunom smerom k obnoveniu mieru na Ukrajine. Povedal to podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar po utorkovom stretnutí slovenskej parlamentnej delegácie s predsedníčkou hornej komory ruského parlamentu, Rady federácie, Valentinou Matvijenkovou. Gašpar spolu s ďalším podpredsedom NR SR Andrejom Dankom sa podľa svojich vlastných slov dozvedeli od Matvijenkovej podrobné stanoviská Ruska ku konfliktu na Ukrajine, informuje osobitný spravodajca TASR.



Na Slovensku je podľa Gašpara zakázané zamýšľať sa, či bol konflikt na Ukrajine vyprovokovaný alebo nie. Vypočuť si priamo stanoviská ruskej strany odporučil Gašpar aj lídrom väčších európskych krajín – "ak majú reálne záujem o to, aby sa obnovil mier".



Danko je presvedčený, že vzťahy s Ruskom bude napokon obnovovať aj Európska únia. Poukázal na to, že Rusko je veľký štát, ktorý nemožno ignorovať. Ocenil, že do Moskvy išli spolu zástupcovia SNS aj strany Smer-SD.



"Ja som považoval za svoju povinnosť po období 2020 - 2023 zanechať tu odkaz aj v mene ľudí, ktorí našu koalíciu volili, že sú aj iné názory na Slovensku, ako zaznievajú z úst opozičných lídrov," uviedol Danko. Podľa neho by z politikov mal každý chodiť tam, kde dokáže pre Slovensko dosiahnuť čo najviac.



"Nech každý pre SR robí najlepšie, ako dokáže, a nech každý cestuje tam, kde má kontakty a priateľov," povedal Danko. Podľa vlastných slov je presvedčený, že táto cesta bude aj v prospech obchodných vzťahov medzi SR a Ruskom.



Členovia slovenskej delegácie budú mať v utorok ešte pracovnú večeru s predstaviteľmi Štátnej dumy, kde budú podľa Danka okrem iného debatovať aj o tom, aké objemy ruského plynu sú na trhu v Európskej únii.