Gašpar o svojom vstupe do politiky zatiaľ nerokoval so žiadnou stranou

Bratislava 6. augusta (TASR) - Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar zatiaľ o svojom vstupe do politiky nerokoval so žiadnou politickou stranou. Uviedol to pre TASR v súvislosti s informáciami, že zvažuje politickú kariéru.



"Doteraz som nerokoval o oficiálnom vstupe do politiky so žiadnym politikom, ani so žiadnou politickou stranou. Nie je to pre mňa prioritná otázka," uviedol pre TASR.



Za svoju prioritu v súčasnosti označil komunikáciu s verejnosťou o "problémových veciach života spoločnosti, či ide o minulosť alebo aktuálne dianie".



Na sociálnej sieti sa Gašpar nedávno vyjadril, že plánuje založiť bezpečnostný inštitút a venovať sa oblasti bezpečnosti na odbornej úrovni. Vstup do politiky označil za jediný zákonný spôsob, ako môže občan presadzovať svoj názor. To, či sa pre takýto krok rozhodne do budúcna, nevylúčil. Dodal však, že by sa musel "veľmi zamyslieť nad tým, ktorá zo súčasných strán má program a hodnoty blízke tým mojim".



Tibor Gašpar bol v období rokov 2012 až 2018 prezidentom Policajného zboru SR. Z funkcie odišiel po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Následne sa stal poradcom ministerky vnútra Denisy Sakovej (Smer-SD), kde skončil 31. januára 2019 po medializácii kauzy lustrácie novinárov. Podľa slov ministerky tak urobil pre uvoľnenie atmosféry a zníženie tlaku na jeho osobu.