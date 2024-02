Gastroenterologická klinika v UNB by mohla fungovať aj po 31. marci

Bratislava 22. februára (TASR) - Pacienti by sa mohli na gastroenterologickej klinike v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda v bratislavskej Petržalke liečiť aj po 31. marci. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB), pod ktorú zariadenie patrí, a Univerzitná nemocnica sv. Michala (UN-NsM) sa dohodli na uzatvorení memoranda o spolupráci. Urobili tak na štvrtkovom rokovaní k odchodu gastroenterológov z UNB do UN-NsM. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD) zároveň avizovala, že by pre UNB mohla vyčleniť kapitálové prostriedky.



"Považujem za nevyhnutné urobiť všetky kroky v záujme zachovania kliniky gastroenterológie Slovenskej zdravotníckej univerzity a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda, ako aj otvorenia oddelenia gastroenterológie v Nemocnici sv. Michala. Prisľúbila som vyčleniť kapitálové prostriedky na ďalší rozvoj fungovania a skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti v UNB," priblížila šéfka rezortu.



Memorandum o spolupráci má pacientom aj po 31. marci garantovať vyšetrenia a liečbu na klinike v UNB aj na novej klinike, ktorá má vzniknúť v Nemocnici sv. Michala. Štvrtkové stretnutie iniciovala Dolinková. Zúčastnili sa na ňom aj riaditeľ UNB Alexander Mayer, generálny riaditeľ UN-NsM Ladislav Kužela a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).



Výpovede podali viacerí lekári a zdravotnícky personál gastroenterologickej kliniky v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda koncom januára. Od 1. apríla by mali pôsobiť v UN-NsM, kde vznikne nová klinika.