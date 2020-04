Gastroenterológovia by mali dostať vyššie úhrady

Bratislava 20. apríla (TASR) - Asociácia zdravotných poisťovní (AZP) SR a Ministerstvo zdravotníctva SR pripravujú nový príplatkový výkon pre gastroenterológov. TASR to potvrdila AZP SR v reakcii na požiadavku Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti (SGS) na vyššie úhrady oproti neintervenčným ambulanciám v súvislosti s ochorením COVID-19.



SGS navrhovala vzhľadom na zvýšené nároky na použitie ochranných pomôcok pri vykonávaní endoskopických vyšetrení zabezpečiť pre gastroenterologické pracoviská vyššiu úroveň platieb ako pri neintervenčných ambulanciách. Gastroenterológovia upozorňovali, že endoskopické vyšetrenia patria do kategórie najrizikovejších zákrokov a je nutné použitie najprísnejších ochranných hygienických opatrení, čo spôsobuje výrazné dodatočné finančné náklady. Zároveň privítali paušálne platby pre ambulancie.



"Zdravotné poisťovne evidujú požiadavku SGS o zaradenie gastroenterologických pracovísk do kategórie, v ktorej by bola garantovaná úhrada o päť až desať percent vyššia oproti neintervenčným ambulanciám. Vzhľadom na rizikovosť endoskopických vyšetrení, ktoré je potrebné aj v čase úsporných režimových opatrení vykonať, považujeme požiadavku gastroenterológov za opodstatnenú," reagovala v stanovisku AZP SR.