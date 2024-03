Gastroenterológovia vítajú zvýšenie financií pre ambulantný sektor

Bratislava 25. marca (TASR) - Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) víta zvýšenie financií pre ambulantný sektor. Pomôže to podľa nej zlepšiť dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti pre pacientov. Uviedla to v reakcii na vyhlášku k prerozdeleniu peňazí v zdravotníctve.



Gastroenterológovia ocenili, že rezort upravil jej pôvodný návrh a zdroje pre ambulancie zvýšil. "Pozitívne vnímame aktívny prístup ministerstva zdravotníctva, veľmi si ceníme, že vypočulo aj pripomienky a argumenty SGS a navýšilo financie pre ambulantný sektor," povedal prezident spoločnosti Tibor Hlavatý.



Vyhlášku zverejnili v Zbierke zákonov minulý týždeň. Rezort zdravotníctva poukázal na to, že v prípade všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti prináša nárast zdrojov o 7,43 percenta, v prípade špecializovanej zase o 11,36 percenta. Ministerstvo avizovalo aj možné dodatočné financie v prípade plnenia úsporných opatrení. Zástupcovia ambulantného sektora kritizujú, že zdroje vyčlenené pre ich segment sú nedostatočné.