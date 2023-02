Gastroenterológovia žiadajú úhradu bezbolestnej kolonoskopie

Bratislava 23. februára (TASR) - Bezbolestná kolonoskopia môže zvýšiť záchyt predrakovinových štádií a onkologických ochorení. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) preto žiada, aby bola dostupná pre každého. Analgosedácia či celková anestézia sa v súčasnosti pri kolonoskopii preplácajú zo zdravotného poistenia iba v prípade zdravotných dôvodov. V ostatných prípadoch by ho ministerstvo zdravotníctva považovalo za vhodné zaradiť do nekomerčných poistných produktov.



"Kolonoskopia je najúčinnejšia forma prevencie rakoviny hrubého čreva. Považujeme za kľúčové zabezpečiť adekvátnu úhradu kolonoskopie v analgosedácii alebo celkovej anestézii formou jednodňovej zdravotnej starostlivosti. V modernej Európe je to štandard, Slovensko by nemalo zaostávať," uviedol prezident SGS Tibor Hlavatý.



Poukázal, že pacienti sa kolonoskopie boja, pretože si ju spájajú s bolestivým výkonom. Skritizoval zdravotné poisťovne, že vyzývajú pacientov na prevenciu, no bezbolestnú kolonoskopiu nehradia. "Sme presvedčení, že preplácaním výkonu tzv. bezbolestnej kolonoskopie by pacienti nemali prirodzenú bariéru vyvolanú strachom podstúpiť takéto vyšetrenie," doplnil.



Rezort zdravotníctva pre TASR potvrdil, že pri výkone kolonoskopie sú legislatívne nástroje na úhradu analgosedácie alebo celkovej anestézie zavedené iba v prípade zdravotnej indikácie. "Výkon analgosedácie alebo celkovej anestézie pri kolonoskopii bez zdravotnej indikácie u pacienta považujeme za vhodný na zaradenie do nekomerčných poistných produktov, ktoré by dopĺňali verejné zdravotné poistenie," dodal.



Pokročilému štádiu rakoviny hrubého čreva a konečníka sa dá podľa odborníkov predísť pravidelnou preventívnou kolonoskopiou. V súčasnosti ochorenie ročne diagnostikujú takmer 4000 pacientom a viac ako 2000 pacientov na diagnózu rakoviny hrubého čreva a konečníka zomrie.