Gdovinová: Pri skleróze multiplex je dôležitá včasná diagnostika

Bratislava 30. mája (TASR) - Pri skleróze multiplex je dôležitá včasná a presná diagnostika. Ľudia by nemali podceňovať príznaky a mali by vyhľadať lekára. Apelujú na to Slovenský zväz sclerosis multiplex a Slovenská neurologická spoločnosť pri príležitosti štvrtkového Svetového dňa sklerózy multiplex.



"V súčasnosti máme moderné spôsoby liečby, ktoré - treba vyzdvihnúť - sú na Slovensku plne hradené zo zdravotného poistenia. Preto by mali pacienti k liečbe pristupovať zodpovedne – užívať ju, pretože pri liečbe sa vedia dožiť vysokého veku s dobrou kvalitou života. Pokiaľ ľudia majú príznaky alebo nejaké ťažkosti, mali by zavčasu navštíviť lekára," poznamenala prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová.



Príznaky sklerózy multiplex sú rôznorodé. Medzi typické patrí únava, zakopávanie, mravčenie na koži či necitlivosť niektorých miest alebo častí tela. Pacienti môžu trpieť aj poruchami zraku, ale trápiť ich môžu i depresie, úzkostné stavy, urologické problémy či poruchy spánku. Ochorenie sa môže prejavovať aj problémami so sústredením či zlou artikuláciou reči.



Skorá liečba rozhoduje o ďalšom priebehu choroby. Odborníci preto apelovali na ľudí, aby v prípade, že trpia príznakmi, navštívili odborníka. "Stáva sa, že pacienti prídu k lekárovi neskoro. Nie je problém v neskorej diagnostike u lekára, ale pacient mal nejaké ťažkosti - slabosť, tŕpnutie, poruchu rovnováhy alebo čokoľvek iné - a išiel neskoro k lekárovi. Potom sa diagnostika odďaľuje a čím skôr sa začne pacient liečiť, tým pomalšie ochorenie progreduje," dodala Gdovinová.



Skleróza multiplex je chronické ochorenie centrálneho nervového systému. Poškodzuje mozog a miechu pacienta. Ide o nevyliečiteľnú chorobu. Pacienti však v súčasnosti majú k dispozícii liečbu, vďaka ktorej môžu viesť takmer plnohodnotný život.