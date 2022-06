Gemer a Malohont so značkou Európske dedičstvo dúfajú v nárast turizmu

Brusel 14. júna (TASR) - Získanie značky Európske dedičstvo (European Heritage Label) pre 12 gotických kostolov so stredovekou sakrálnou architektúrou v Gemersko-malohontskom regióne je šancou dostať viac do povedomia túto kultúrno-historickú oblasť na Slovensku a jej kultúrne dedičstvo a zvýšiť tam turistický ruch. Podľa spravodajcu TASR to v pondelok večer v Bruseli uviedli predstavitelia Banskobystrického a Košického samosprávneho kraja po slávnostnej ceremónii udeľovania značky Európske dedičstvo.



Európska komisia za pomoci nezávislej odbornej poroty tento rok udelila túto značku 12 miestam, ktoré zohrali dôležitú úlohu v dejinách a kultúre Európy. Zároveň si cenu ešte z roku 2020 prevzali aj víťazné lokality z tohto roka, keďže vtedy pandemická situácia nedovoľovala organizovanie spoločenských udalostí.







Po prvý raz túto značku – udeľovanú každé dva roky – získava aj Slovensko. Súčasťou ocenenej lokality sú kostoly v Rimavskej Bani, Rimavskom Brezove, Kyjaticiach a Kraskove v rámci Rimavského okruhu, kostol v Chyžnom, Kameňanoch, Rákoši a rotunda v Šiveticiach v rámci Jelšavského okruhu a kostol v Koceľovciach, Ochtinej, Plešivci a Štítniku v rámci Štítnického okruhu.



Banskobystrický župan Ján Lunter po prevzatí sklenenej plakety, potvrdzujúcej získanie prestížnej značky, uviedol, že úspech sa dostavil po vyše roku práce. Dodal, že teraz bude dôležité, aby všetci v Európe prostredníctvom rôznych seminárov a konferencií videli, že Slováci si túto cenu zaslúžia. Verí, že návštevníci ocenených kostolíkov sa oboznámia s dejinami tej časti Slovenska, ktoré bolo v 14. a 15. storočí "železným srdcom Európy" a finančné príjmy miestnym obyvateľom dovoľovali, aby si až z Talianska zavolali maliarov, ktorí fresky maľovali na čerstvú omietku.



"Bude dosť práce, aby sme to dostali do takej polohy, že tam môžeme pozývať turistov, a je dôležité, aby pomohlo aj ministerstvo kultúry," uviedol Lunter s odkazom na slabú vybavenosť infraštruktúry v tejto zóne. Vysvetlil, že už prebehajú rokovania o tom, ako zaistiť, aby kostoly boli otvorené pre širšiu verejnosť.



"Tento moment, keď sme získali ocenenie, je zaväzujúci. Musíme začať konať," vysvetlil. Lunter priznal, že tieto objekty treba lepšie chrániť pred poškodzovaním, ku ktorému aj dochádza. "Nechať to len na cirkevné spoločenstvá, aby to chránili, je málo. Chcelo by to elektronické vybavenia a kamerový systém," odkázal.



Riaditeľ Úradu Košického samosprávneho kraja Boris Bilčák upozornil, že po získaní značky prichádza etapa ďalšej spolupráce s Banskobystrickým krajom, aby spoločnými silami pritiahli do tohto regiónu nielen slovenských, ale aj zahraničných návštevníkov.



"Chceme im ponúknuť, aby sa stali súčasťou toho, čo máme jedinečné v našom regióne," uviedol. Vyjadril nádej, že získanie značky bude prínosom pre oba kraje, a nevylúčil, že podobná spolupráca, a to aj s Prešovským krajom, bude pokračovať aj v budúcnosti pre získanie predmetného ocenenia aj pre iné lokality. "Tým, že sme najmenej rozvinutý región, potenciál cestovného ruchu je obrovský a na tom musíme stavať," odkázal.



Evanjelická farárka z Rimavského Brezova Jana Miháliková počas ceremónie v Bruseli po anglicky poďakovala organizátorom súťaže za ocenenie, ktoré získal tento slovenský región.



"Je to záväzok pre nás, pre všetky zainteresované strany, aby sme systematicky sprístupňovali gotické kostoly a stredoveké maľby v nich a propagovali európsky rozmer stredovekých nástenných malieb," uviedla. Vyjadrila presvedčenie, že získanie značky Európske dedičstvo pomôže zvýšeniu turistickej návštevnosti tohto regiónu a že aj domáci obyvatelia sa významu tejto značky potešia.



Najbližšie udeľovane značky Európske dedičstvo bude v roku 2024; Slovensko môže prihlasovať do súťaže ďalšie svoje lokality do 1. maca 2023.



spravodajca TASR Jaromír Novak