Gemerská knižnica pripravila čitateľskú výzvu i sériu podujatí

Rožňava 28. februára (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave pripravila pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc pre návštevníkov čitateľskú výzvu i sériu podujatí. Noví čitatelia tiež budú môcť získať zápisné za zvýhodnenú cenu. TASR o tom za Gemerskú knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



Týždeň slovenských knižníc sa bude konať od pondelka (3. 3.) do 9. marca, spoločným motívom aktuálneho ročníka je heslo Knižnice pre všetkých. Rožňavská knižnica okrem podujatí organizuje i výzvu s názvom Cesta okolo sveta za osem kníh, ktorej cieľom je do septembra prečítať osem kníh z rôznych krajín.



V rožňavskej knižnici odštartuje Týždeň slovenských knižníc besedou so spisovateľkou Evou Wilson, súčasťou podujatia bude aj otvorenie výstavy jej ilustrácií. "Milovníci exotických krajín a kultúr si prídu na svoje na stretnutí s autorkou a cestovateľkou Dominikou Sakmárovou, ktorá priblíži život v Číne a Kórei," priblížila knižnica s tým, že počas týždňa je pripravené podujatie aj pre najmladších čitateľov.



Gemerská knižnica v rámci série podujatí pripravila aj biblioterapiu pre knihovníkov, zapojí sa tiež do celoslovenskej iniciatívy čítania z okna knižnice. Týždeň slovenských knižníc v Rožňave uzavrie Deň žien v knižnici, kde budú môcť čitateľky získať viacero knižných tipov.