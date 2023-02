Gemerská Panica získala príspevok na revitalizáciu verejného parku

Gemerská Panica 14. februára (TASR) – Obec Gemerská Panica v okrese Rožňava získala v rámci výzvy zameranej na podporu najmenej rozvinutých okresov príspevok na revitalizáciu verejného parku vo výške takmer 53.000 eur. Vďaka projektu v parku pri hasičskej zbrojnici vznikne nová oddychová zóna. Pre TASR to uviedol starosta obce Michal Fedor.



V rámci projektu samospráva počíta s výsadbou novej zelene, celý park by mal byť lemovaný novým živým plotom. Vo verejnom priestore pribudne nový altánok, jazierko či lavičky. Obec tu chce osadiť aj informačnú tabuľu, ktorá by návštevníkov oboznámila so zaujímavosťami z okresu i širšieho regiónu.



Na revitalizáciu parku získala samospráva finančný príspevok vo výške takmer 53.000 eur, podpísanú už má aj zmluvu so zhotoviteľom diela. "Počítame, že by sa začalo s realizáciou do dvoch týždňov, ak nám to počasie umožní. Chceme to stihnúť tak, aby sme na jar mohli sadiť," priblížil Fedor s tým, že samotné práce by mohli trvať približne mesiac.