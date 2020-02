Generácie nekompetentných vlád ohrozili funkčnosť SR, tvrdí strana PSN

Bratislava 7. februára (TASR) - Generáciami nekompetentných vlád sa nahromadilo toľko problémov, že je ohrozená funkčnosť a vnútorná stabilita republiky. V rozhovore pre TASR to vyhlásil predseda strany Práca slovenského národa (PSN) Roman Stopka, ktorý je zároveň lídrom kandidátky strany vo februárových voľbách do Národnej rady SR.





-Čo považujete za najväčšie problémy Slovenska a aké riešenie ponúkate?-



Sme v takej závislosti na zahraničí, že naši vládni predstavitelia už ani nevedia, aké následky prijatím nových záväzkov na SR váľajú. Generáciami nekompetentných vlád sa nahromadilo toľko problémov, že je ohrozená funkčnosť a vnútorná stabilita republiky. Pri vzniknutí vážnejšieho problému sa snažia z neho vykrútiť, namiesto toho, aby ho vyriešili. Načo sú zákony a štátna moc, ak neusmerňujú dianie žiaducim smerom? V tejto oblasti zaostávame za ostatnými európskymi štátmi rovnako ako v poznávaní svojich možností. Politici sa správajú k štátu tak, akoby ho mali v árende. Pri takomto prístupe sa nedá očakávať nič iné, než presadzovanie záujmov tých, ktorí si poslušnosť politikov kúpili. Podobné je to aj v oblasti zjednocovania pronárodných síl. Negatívny posun od nadšenia zo vzniku SR je natoľko veľký, že za trieštenie pronárodných síl sa ukryl zámer znefunkčniť štát. Hoci postoj našej strany je k zjednocovaniu pronárodných a proštátnych síl jednoznačne pozitívny, sme opatrní. Prax učí, že ľudia zištní, prospechárski a mocibažní zjednocovať občanov nebudú. Oni chcú pronárodný potenciál podriadiť svojim záujmom. Rozdávajú veľké sľuby. Keď príde čas realizácie, dané slovo zavrhnú. Výraz pronárodný menia na prázdnu frázu. Riešenie spočíva v pravdivom informovaní občanov, vo formovaní a posilnení štátotvorného vplyvu v republike. Tieto hodnoty je treba primerane motivovať a rozvíjať.





-Sú niektoré priority z vášho programu pre vás také dôležité, že nimi podmienite svoj prípadný vstup do vládnej koalície?-



Zaujímame stanovisko, že zjednocovanie je možné len na platforme zvrchovanej, nezávislej, suverénnej SR, s celistvým územím a nedotknuteľnými hranicami. Na platforme pevných slobôd občana so štátom chránenými právami a nedotknuteľným majetkom, získaným zákonnou cestou. Štát sa musí stať vrcholovým a dôstojným činiteľom v uplatňovaní moci na ochranu štátotvorného obyvateľstva, odolným voči akýmkoľvek zahraničným deštrukčným postupom. Ten, kto oslabuje zmienené hodnoty, je proti štátu, národu i občanom a klame sebe aj iným. Záujem štátu by mali reprezentovať len tí, ktorí tieto hodnoty a záujmy ctia. Tu musíme vylúčiť každé chytráčenie i pokrytectvo skôr, než sa prejaví.





-Ako sa postavíte k reforme zdravotníctva? Budete ju presadzovať? Viete si predstaviť osvojiť si pripravenú reformu?-



Prvoradý cieľ celého zdravotníctva v SR má byť zdravie a kvalitný život občanov s ním spojený. Zisky štruktúr zabezpečujúcich tieto služby, nie sú nevýznamné, ale nesmú byť prvoradé. Žiadna ich príležitosť nesmie dominovať nad oprávnenou potrebou občana. Miera zneužívania svojho postavenia jednou či druhou stranou nemôže byť poplatná finančne dostupnej kvalite a mohutnosti právnych služieb stojacich za ňou.





-Aký je váš postoj k potrebe očisty slovenského súdnictva? Ak je potrebná reforma, ako si ju predstavujete?-



Očista je len personálny nástroj aktuálnej doby. Východisko zo vzniknutého stavu začína v jednoznačnosti zákonov i dôslednosti ich uplatnenia na každom stupni štruktúry riadenia spoločnosti. Každú štruktúru štátnej moci môže úspešne riadiť len schopný odborník, nezávislý od akéhokoľvek zahraničného vplyvu, s pevným charakterom, zodpovedný svojmu svedomiu a občanom SR. Presadzujeme osobnú zodpovednosť za každé rozhodnutie právomocných. Akýkoľvek pokus o nátlak zo strany masmédií je neprípustný.





-Aké kroky mienite podniknúť v oblasti školstva? Naši žiaci nevynikajú v medzinárodných testovaniach a zrejme si to bude vyžadovať určité zmeny v spôsobe výučby...-



Medzinárodné testovanie, rovnako tak ako úspech na skúške, nie je nikdy cieľom samým o sebe. Je to len spôsob merania spôsobilosti a čiastočne aj schopnosti daného jedinca nájsť odpovedajúce riešenie nastolenej otázky či odhaliť očakávaný výber z ponúknutých možnosti. Naša vízia spočíva v rozvíjaní biologických predispozícií každého jedinca, od začiatku predškolskej prípravy tak, aby mal možnosť tvorivo ich uplatniť na prospech svoj i svojej vlasti v novovznikajúcich podmienkach doma, ale aj v zahraničí.





-Ako mienite prispieť k tomu, aby sa mladí neutiekali k extrémizmu a intolerancii?-



Len prispievať k riešeniu tejto hrozivej tendencie by bolo primálo. Riešenie musí mať komplexný charakter začínajúci posilnením úlohy rodiny v spoločnosti, pokračujúci školskými programami, náplňou práce masmédií a kultúrnych inštitúcií, vrátane osobnostnej motivácie riešiacej uplatnenie jedinca v spoločnosti. Je to beh na dlhé trate a presahuje program jednej vládnej generácie.





-Plánujete upraviť daňovo-odvodový systém? Ako? Presadzujete aj nové dane?-



Daňový systém podmieňuje fungovanie štátu, pretože tvorí jeho hlavné zdroje. Dnešný stav vyžaduje citlivé, ale komplexné posúdenie a úpravy vo vzťahu platca dane a štát tak, aby zostala koza celá a vlk bol nažraný. Je nezmyselné prichádzať o štátne príjmy len pre jeho chybné nastavenie a úzkostlivé, nič neriešiace, zato byrokratov uspokojujúce normy. Podporujeme tak príjmy našich susedov, tam podnikateľ uniká. Systém je závislý na miere zvrchovanosti a nezávislosti našej republiky. Aj v tejto súvislosti budeme naše vzťahy k nemu podmieňovať.





-Ste za zachovanie súčasného zahranično-politického smerovania Slovenska?-



Politická strana PSN vznikla preto, že masa občanov je nespokojná s ignorantským vzťahom predstaviteľov štátu k záujmom občana i budúcnosti SR ako zvrchovaného, suverénneho štátu s nedotknuteľnými hranicami a s vyváženými právami i povinnosťami vo vzťahu občan a štát. Pre každého predstaviteľa SR, v každej situácii musí byť prvoradou hodnotou prospech občana a štátu. Týka sa to aj tvorby zákonov, a to s výhľadom na následky v dlhodobej perspektíve. Sme si dobre vedomí, že každá aktivita musí dôsledne zvažovať východiskový stav. Jeho ignorovanie, ako sa už neraz stalo, spôsobuje neúmerné škody. Od týchto postojov sa bude odvíjať každý náš vzťah k všetkým, nielen vami predloženým témam. Vami nastolené námety sú mimoriadne významné a nemôžu byť posudzované oddelene od iných. Akákoľvek diskusia, smerujúca na izolované riešenie, bez zohľadnenia súvislostí, bude zavádzajúca. Náš cieľový program nájde verejnosť na webe psn.sk.