Generálna prokuratúra podala pre záchrankový tender 32 správnych žalôb
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR v máji 2025.
Autor TASR
Bratislava 26. januára (TASR) - Generálna prokuratúra SR podala pre záchrankový tender na Správnom súde v Bratislave 32 správnych žalôb. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) predtým nevyhovel protestom generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten žaloby avizoval začiatkom januára. Generálny prokurátor o podaní informoval na sociálnej sieti.
„Správne žaloby (32) na Správnom súde v Bratislave podané,“ napísal Žilinka v statuse. Začiatkom januára generálny prokurátor informoval, že v záchrankovom tendri vidí reťazenie nezákonností.
Hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Veronika Daničová pre TASR v reakcii na vtedajšie avizovanie podania uviedla, že rezort trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Ministerstvo je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde.
Opozičné strany vtedy reagovali opätovnou kritikou postupu ministerstva.
Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby v rozpore so zákonmi. Zároveň podal protesty prokurátora. Šaško trvá na tom, že ministerstvo postupovalo správne. Zrušenie tendra je podľa jeho slov rezort pripravený obhájiť aj na súde. V koncoročnom rozhovore pre TASR zároveň zdôraznil, že zrušením tendra nevznikla štátu žiadna finančná škoda a cieľom ministerstva bolo chrániť verejný záujem.
