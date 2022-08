Generálna prokuratúra SR: M. Žilinka nepodá návrh na rozpustenie ĽSNS

Bratislava 5. augusta (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka nepodá návrh na rozpustenie ĽSNS. Upozornila na to televízia Markíza, TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



Návrhom na rozpustenie parlamentnej ĽSNS sa už Najvyšší súd SR raz zaoberal, a to v roku 2019. Návrh vtedajšieho generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára z mája 2017 zamietol. O tom, že by sa mala generálna prokuratúra opäť zaoberať možným návrhom na rozpustenie ĽSNS, hovorili v tomto roku napríklad vládne strany SaS aj Za ľudí či mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko.