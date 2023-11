Generálna prokuratúra SR víta zaradiť HHC a HHC-P medzi omamné látky

Bratislava 4. novembra (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR podporuje legislatívny zámer Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR zaradiť HHC a HHC-P do zoznamu omamných a psychotropných látok. TASR o tom informovala hovorkyňa GP Zuzana Drobová.



"Ochrana spoločnosti pred devastačnými dôsledkami zneužívania drog, a zvlášť záujem na zdravom fyzickom a psychickom vývoji mládeže, musia byť naším spoločným cieľom," uviedol v tejto súvislosti generálny prokurátor Maroš Žilinka.



MZ SR v závere týždňa pre TASR potvrdilo, že HHC a HHC-P plánuje do zoznamu omamných a psychotropných látok doplniť a tiež to, že pripravuje zmenu legislatívy s cieľom efektívnejšieho zaraďovania nových psychoaktívnych látok medzi zakázané.



Lekári z Národného ústavu detských chorôb v Bratislave nedávno upozornili na prípady otráv detí po požití HHC. Poukázali na to, že výrobky s obsahom tejto látky sú voľne dostupné v automatoch. Apelovali na rodičov, aby deti poučili o rizikách.