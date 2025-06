Generálna prokuratúra má nový odbor, B. Susko to vníma pozitívne

Bratislava 4. júna (TASR) - Na Generálnej prokuratúre (GP) SR sa oddelenie závažnej kriminality zmenilo na odbor. Táto transformácia je vyjadrením významu, ktorý GP prikladá plneniu úloh najmä pri zabezpečovaní ochrany finančných záujmov Európskej únie. TASR o tom informovala hovorkyňa GP Zuzana Drobová. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) v stredu podotkol, že túto zmenu vníma pozitívne. Podľa jeho slov od nej očakáva len posilnenie kapacít.



Ako vysvetlila Drobová, organizačná zložka GP na úrovni odboru umožní efektívnejšie riadenie, usmerňovanie a kontrolu činnosti podriadených prokuratúr vrátane zabezpečenia zastupovania vedúceho prokurátora. „Odbor závažnej kriminality nateraz počíta s desiatimi prokurátormi vrátane vedúcich prokurátorov,“ spresnila.



Hovorkyňa doplnila, že kandidát na riaditeľa odboru, ktorý uspel vo výberovom konaní, bude vymenovaný do funkcie po tom, ako sa v súlade so zákonom k vymenovaniu vyjadrí Rada prokurátorov SR.



Susko zároveň vylúčil, že by nový odbor na GP bol obdobou niekdajšieho Úradu špeciálnej prokuratúry. V tejto súvislosti poukázal na odlišnosť kompetencií.