Generálne zhromaždenia SKS sa v SR prvýkrát konalo pred 30 rokmi

Bratislava 16. mája (TASR) - Po viac ako 20 rokoch od vzniku Svetového kongresu Slovákov (SKS) sa zasadnutie jeho najvyššieho orgánu Generálneho zhromaždenia konalo na Slovensku. V utorok 16. mája uplynie 30 rokov ako sa v Bratislave začalo zasadanie Generálneho zhromaždenia SKS.



Prvé úvahy o založení SKS sa začali rodiť po obsadení Československa vojskami Sovietskeho zväzu a Varšavskej zmluvy v auguste 1968. Jedným z hlavných iniciátorov založenia bol podnikateľ Štefan Boleslav Roman, rodák zo slovenského Veľkého Ruskova.



Ten ako 16-ročný odišiel do Kanady, kde sa z neho stal úspešný podnikateľ. Začiatkom 50. rokov minulého storočia kúpil pozemky pri jazere Elliot Lake v štáte Ontário, kde objavil ložiská uránu. Následne založil firmu Denison Mines Limited, z ktorej sa stala spoločnosť vlastniaca najväčšie uránové bane na svete.



Kongres mal zastrešovať slovenské organizácie a spolky pôsobiace v Kanade, USA, Austrálii, alebo v západnej Európe. Impulzom na vznik SKS bola aj skutočnosť vyplývajúca z neexistencie efektívnej politickej reprezentácie Slovákov, ktorá by na medzinárodných fórach obhajovala ich záujmy a poukazovala na porušovanie ľudských práv Slovákov žijúcich v totalitnom Československu.



Z podnetu týchto spolkov a organizácií sa v dňoch 19. - 21. júna 1970 v New Yorku konalo stretnutie ich predstaviteľov na čele so Štefanom Romanom a vznikol Svetový kongres Slovákov. Jeho prvým predsedom sa stal Roman, ktorý tento post zastával až do svojej smrti v roku 1988.



Pod jeho vedením sa uskutočnili nielen zasadnutia Generálneho zhromaždenia SKS v Toronte (1971), Chicagu (1973), Ríme (1975), Washingtone (1978), Toronte (1981), New Yorku (1984) a opäť v Toronte (1987), ale aj osobitná politická recepcia v budove Senátu USA či prijatie delegácie SKS v Európskom parlamente (EP).



Z iniciatívy Romana odoslal SKS niekoľko významných memoránd, napríklad prezidentovi USA, dvom helsinským konferenciám v Belehrade (1977) a v Madride (1980), Organizácii Spojených národov (OSN), alebo kanadskej vláde či Vatikánu.



V dňoch 16. - 18. mája 1993 sa zasadanie Generálneho zhromaždenia SKS konalo prvýkrát na Slovensku v Bratislave. Kongres vtedy združoval viac ako 90 organizácií Slovákov pôsobiacich v zahraničí a bratislavského zasadania sa zúčastnilo 100 delegátov.



Zasadanie viedol vtedajší predseda SKS, bývalý úspešný hokejista Marián Šťastný, ktorý bol aj autorom myšlienky Sviečkovej manifestácie z roku 1988. Hlavnou témou zasadania bola budúcnosť SKS, pretože 1. januára 1993 vznikla samostatná Slovenská republika. V tajnom hlasovaní bol zvolený nový predseda SKS, ktorým sa stal podnikateľ Leopold J. Danihels.