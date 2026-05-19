Generálnou riaditeľkou Divadla Nová scéna bude naďalej I. Fašiangová
Autor TASR
Bratislava 19. mája (TASR) - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky Divadla Nová scéna (DNS). Päťročné funkčné obdobie jej začína plynúť od stredy (20. 5.). Vymenovací dekrét Fašiangovej v utorok oficiálne odovzdal štátny tajomník Ministerstva kultúry (MK) SR Tibor Bernaťák. TASR o tom informovala riaditeľka odboru komunikácie MK Petra Demková.
Ministerka vymenovala Fašiangovú opäť do funkcie vzhľadom na ukončenie doterajšieho pôsobenia, na dosiahnuté výsledky a prezentovanú víziu rozvoja inštitúcie. „Ministerstvo kultúry SR pozitívne vníma vysokú umeleckú kvalitu muzikálových titulov Divadla Nová scéna, ich značnú obľubu u publika a tiež výborné ekonomické výsledky organizácie,“ vysvetlila Demková.
MK priblížilo, že divadlu sa podarilo medziročne zvýšiť tržby na domácej scéne z 2,48 milióna eur v roku 2024 na 2,62 milióna eur v roku 2025. Podiel vlastných tržieb na celkových zdrojoch divadla atakuje 45 percent. Návštevnosť sa divadlu v daných obdobiach zvýšila z 98.619 na 99.314 divákov. „Zriaďovateľ od štatutára očakáva pokračovanie v systémovom a projektovom riadení organizácie, rozšírenie spolupráce s ostatnými inštitúciami v zriaďovateľskej pôsobnosti rezortu kultúry, posilňovanie multizdrojového financovania, po dohode s majiteľmi licencií šírenie muzikálového umenia v regiónoch a realizáciu rozpočtovo krytých investičných aktivít, najmä v oblasti obnovy zvukovej a svetelnej techniky,“ uzavrela Demková.
