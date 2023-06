Advokát Súdneho dvora EÚ čiastočne podporil odvolanie Mariana K.

Luxemburg 15. júna (TASR) - Generálny advokát Súdneho dvora EÚ Athanasios Rantos navrhol v odvolacom konaní zrušiť časť rozsudku Všeobecného súdu EÚ, ktorý zamietol žalobu slovenského podnikateľa Mariana K. proti Europolu. Marian K. sa na Všeobecnom súde sťažoval, že zverejnením prepisov jeho súkromnej komunikácie z mobilných telefónov v médiách počas vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej utrpel ujmu, a žiadal odškodné vo výške 100.000 eur. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na štvrtkové komuniké Súdneho dvora EÚ.



Údaje z dvoch mobilných telefónov, ktoré údajne patrili Marianovi K., extrahoval v rámci vyšetrovania Europol na žiadosť slovenských orgánov. Tieto informácie vrátane intímnej komunikácie Mariana K. sa v máji 2019 objavili v slovenskej tlači. Europol navyše v jednej zo svojich správ uviedol, že Marian K. sa od roku 2018 nachádza vo väzbe pre podozrenie z finančnej trestnej činnosti a že jeho meno je tiež prepojené na takzvané mafiánske zoznamy a kauzu Panama Papers.



Marian K. následne podal žalobu na Všeobecný súd EÚ so žiadosťou odškodné za zverejnenie tejto komunikácie. V septembri 2021 súd jeho podnet zamietol s tým, že údaje z mobilných telefónov mal vtedy k dispozícii nielen Europol, ale aj slovenské orgány. Súd zdôraznil, že Marian K. nepredložil dôkaz o zodpovednosti Europolu. Taktiež vraj nepreukázal, že mafiánske zoznamy vyhotovil Europol. Marian K. sa následne odvolal na Súdny dvor EÚ.



Generálny advokát Súdneho dvora EÚ teraz uvádza, že pre dotknutú fyzickú osobu môže byť ťažké určiť, či škoda, ktorú utrpela v dôsledku nezákonného spracúvania údajov, je následkom krokov Europolu alebo orgánov členského štátu. Rantos sa teda nazdáva, že Europol a príslušný členský štát by mali byť za škodu zodpovední spoločne – preto navrhuje rozsudok v tejto časti zrušiť.



Ohľadne údajného zápisu Mariana K. do mafiánskych zoznamov, naopak, navrhuje generálny advokát odvolanie zamietnuť.