Generálny konzul SR: V Bruseli by mal vzniknúť Slovenský inštitút

Brusel 9. júla (TASR) — Generálny konzulát SR v Belgicku a Luxembursku sa rozhodnutím vlády opäť zmení na veľvyslanectvo a sú aj plány na založenie Slovenského kultúrneho inštitútu v Bruseli. Pre spravodajcu TASR to uviedol generálny konzul SR v Bruseli Andrej Michalec.



Generálny konzul v posledných dvoch rokoch intenzívne šíril značku Slovenský dom, v rámci ktorej sa snažil prezentovať pôvodnú tvorbu slovenských umelcov zo Slovenska, diela autorov slovenského pôvodu žijúcich v Belgicku a Luxembursku a tiež aktivity rôznych krajanských spolkov a neformálnych platforiem pôsobiacich v oboch krajinách.



Michalec pre TASR uviedol, že koncept Slovenský dom bol odozvou aj na petíciu Slovákov z Belgicka na podporu založenia Slovenského inštitútu v Bruseli. Petícia kolovala medzi krajanmi najmä v roku 2020. Vtedajší šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok pre spravodajcu TASR uviedol, že túto iniciatívu podporuje, ale dodal, že ministerstvo nemá finančné zdroje na zriadenie kultúrneho inštitútu.



"Iniciatíva Slovenský dom bola motivovaná rôznymi faktormi. Jedným z nich, a veľmi dôležitým, bol dopyt zo strany slovenskej komunity v Belgicku po tom, aby Slovenská republika tu mala stabilnejšie zastúpenie, ktoré by rozvíjalo kultúrne aktivity a osobitne aktivity určené krajanskej komunite," povedal Michalec.



V týchto intenciách následne Generálny konzulát SR rozvíjal značku Slovenský dom. Zároveň však naznačil, že nastanú zmeny, lebo vláda Slovenskej republiky nedávno rozhodla o transformácii generálneho konzulátu na plnohodnotné veľvyslanectvo v Belgickom kráľovstve. K transformácii veľvyslanectva na generálny konzulát došlo v apríli 2022 rovnako na základe uznesenia vlády.



"Ministerstvo zahraničných vecí takisto zvažuje vytvorenie plnohodnotného Slovenského inštitútu, čo by bola veľmi dobrá správa pre slovenskú kultúru v Belgicku a pre krajanov. Pretože Slovenský inštitút by mal svoj vlastný rozpočet a vlastných zamestnancov, ktorí by sa venovali len týmto témam," konštatoval Michalec.



Generálny konzulát podľa neho eviduje v Belgicku okolo 7000 občanov Slovenska, z ktorých okolo 2000 je registrovaných v Bruseli, kde mnohí pôsobia pri inštitúciách EÚ, väčšina z nich však žije v Gente a iných flámskych mestách. V Luxemburgu je evidovaných vyše 1000 Slovákov.