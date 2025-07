Generálny konzulát SR v New Yorku povedie Beatrice Szabóová

Bratislava 16. júla (TASR) - Generálny konzulát SR v americkom New Yorku povedie po novom Beatrice Szabóová. TASR o tom v stredu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR. Ako rezort dodal, Szabóová viedla komunikačné odbory na MZVEZ aj na ministerstve životného prostredia. V minulosti pôsobila aj ako hovorkyňa predsedu vlády SR či primátora Bratislavy. Slovensko okrem toho zastupovala vo funkcii konzulky počas vyslania v Španielsku.



„Slovensko-americký ročný obchodný obrat dosahuje takmer šesť miliárd eur. V spolupráci s naším veľvyslanectvom vo Washingtone preto generálny konzulát aktívne prezentuje Slovensko ako výhodnú investičnú a obchodnú destináciu v rámci jednotného európskeho trhu. Zároveň pomáha slovenským exportérom pri etablovaní ich výrobkov a inovatívnych technológií na americkom trhu,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). USA sú podľa neho deviatym najväčším exportným trhom a americké firmy na Slovensku zamestnávajú približne 45.000 ľudí.



Ako rezort priblížil, Szabóová chce podporiť slovenské firmy a pritiahnuť do krajiny nové investície. Chce tiež nadviazať nové kontakty v oblasti kultúry. „Naším prioritným cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pomoci a ochrany občanom SR, ktorí či už cestujú, študujú alebo pracujú v USA. Budeme pokračovať aj v organizácii výjazdových konzulárnych dní a zároveň v spolupráci so slovenskými krajanmi, ktorí majú pre Slovensko mimoriadny potenciál v oblasti ekonomickej diplomacie a zdieľania kontaktov,“ uviedla Szabóová.



Generálny konzulát sa pod vedením novej šéfky podľa ministerstva zameria aj na výučbu slovenského jazyka. Do jeho pôsobnosti patrí 23 amerických štátov z celkového počtu 50.