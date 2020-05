Generálny prokurátor by mal byť čo najmorálnejší človek, tvrdí premiér

Bratislava 10. mája (TASR) - Nový generálny prokurátor by mal byť čo najmorálnejší človek. Mal by sa vyznať v právnom poriadku. Povedal to premiér Igor Matovič (OĽaNO) v relácii V politike na TA3.



V programovom vyhlásení vlády je, uviedol Matovič, aby za generálneho prokurátora mohli kandidovať aj ľudia mimo prokuratúry s právnickým vzdelaním. Taktiež tam je zahrnuté, aby sa rozšíril okruh navrhovateľov. "Poďme vyzvať ľudí, aby sa prihlásili do najlepšieho, najtransparentnejšieho výberového konania a nech sa poslanci slobodne rozhodnú a vyberú najlepšieho," povedal predseda vlády.



Verí, že kandidovať budú kvalitné mená. Najväčší strach z čestných ľudí má podľa Matoviča slovenská mafia. "Tí vedia, že musia mať na tomto poste človeka, ktorého budú môcť ovládať a bude prižmurovať oči pri skutkoch mafie," skonštatoval.



Premiérovi je jedno, či bude generálny prokurátor sudca, právnik alebo prokurátor. Na pozíciu chce najlepšieho človeka s právnickým vzdelaním. "Generálny prokurátor je alfa a omega v boji proti korupcii, čo je moja srdcovka," hovorí.



Advokát Daniel Lipšic sa spomína ako možný kandidát na nového generálneho prokurátora. Na margo toho Matovič uviedol, že Lipšic je už tri a pol roka mimo politiky a nechce sa do nej vrátiť. "Tým pádom si myslím, že je to človek, ktorý je odstrihnutý od politiky," podotkol.