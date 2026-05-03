Generálny prokurátor M. Žilinka je hospitalizovaný

Na snímke generálny prokurátor Maroš Žilinka. Foto: TASR – Maroš Herc

V zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok.

Bratislava 3. mája (TASR) - Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka je hospitalizovaný. Pre TASR to potvrdil zdroj z prostredia prokuratúry. Na prípad upozornil týždenník Plus 7 dní s tým, že dôvodom má byť podozrenie na infarkt.

„V zdravotníckom zariadení mal už podstúpiť aj operačný zákrok,“ uviedol týždenník na svojom webe.
