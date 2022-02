Generálny prokurátor zrušil časť obvinenia podnikateľa Štefana Ž.

Bratislava 22. februára (TASR) - Generálny prokurátor Maroš Žilinka zrušil podnikateľovi Štefanovi Ž. časť obvinenia z podplácania. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytol hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan. Upozornil na to portál tvnoviny.sk



"Obvinený Š. Ž. čelí obvineniu z jedného skutku. Vo vzťahu k druhému skutku bolo postupom podľa paragrafu 363 a nasl. Trestného poriadku obvinenie zrušené," priblížil Skladan. Generálny prokurátor o tom rozhodol 26. januára 2022.



Obvineného Štefana Ž. zadržali vlani v septembri. Vo väzbe bol do polovice decembra 2021. Má byť v príbuzenskom vzťahu s exministrom hospodárstva a súčasným poslancom Národnej rady SR Petrom Žigom.