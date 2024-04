Generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj oslavuje 70 rokov

Na snímke generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na snímke Ľuboš Machaj počas verejného vypočutia kandidátov na generálneho riaditeľa RTVS na Výbore NR SR pre kultúru a médiá v Bratislave. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 29. apríla (TASR) - Dlhoročný pracovník v mediálnej oblasti, rozhlasový redaktor, moderátor, dramaturg, autor rozhlasových hier, spoluzakladateľ Rádia Twist, programový riaditeľ Slovenského rozhlasu a v súčasnosti generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj bude mať v pondelok 29. apríla 70 rokov.Ľuboš Machaj sa narodil 29. apríla 1954 v Bratislave. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (FiF UK), kde študoval na Katedre estetická výchova a slovenčina, nastúpil v roku 1978 do Československého rozhlasu v Bratislave.Začínal ako dramaturg v Hlavnej redakcii hier pre deti a mládež, potom pôsobil ako redaktor a moderátor relácie Pozor, zákruta! V roku 1984 sa vrátil na pozíciu dramaturga rozprávkových hier, na ktorej zotrval do roku 1990. Má za sebou viac ako sto rozprávkových hier, z ktorých mnohé získali rôzne ocenenia.V rokoch 1990 až 1993 bol riaditeľom Bibiany, medzinárodného domu umenia pre deti v Bratislave, odkiaľ odišiel do Rádia Twist, kde zastával post programového riaditeľa. V rokoch 2003 - 2006 bol šéfdramaturgom druhého programu Slovenskej televízie (STV).V apríli 2006 sa neúspešne uchádzal o post riaditeľa Slovenského rozhlasu (SRo). Na čelo inštitúcie sa postavila 10. apríla 2006 Miloslava Zemková, ktorá na pozíciu riaditeľa sekcie programu vymenovala k 15. máju 2006 práve Machaja.Po zlúčení Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu a vzniku novej verejnoprávnej inštitúcie Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) k 1. januáru 2011 zastával do septembra 2011 post riaditeľa sekcie programu v televíznej časti. Následne bol do augusta 2013 opäť programovým riaditeľom organizačnej zložky Slovenský rozhlas.Od roku 2011 externe spolupracoval s RTVS na príprave programov ako napríklad Čo sa stalo s Robom Rothom, Bola raz jedna povesť alebo SK Dejiny.O post generálneho riaditeľa RTVS sa v júni 2022 pôvodne uchádzalo osem kandidátov, jeden (Daniel Živica) sa pred voľbou v parlamente kandidatúry vzdal. Komisia odborníkov, ktorú zriadil v súvislosti s výberom nového generálneho riaditeľa Výbor Národnej rady (NR) SR pre kultúru a médiá, odporučila na post jedného z dvojice Tibor Búza a Ľuboš Machaj.NR SR zvolila 30. júna 2022 za nového šéfa RTVS Ľuboša Machaja, ktorý nahradil na tomto poste Jaroslava Rezníka. Funkčné obdobie mu začalo plynúť 2. augusta 2022.