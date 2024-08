Riaditeľ Slovenského národného divadla získal francúzske vyznamenanie

Bratislava 1. augusta (TASR) - Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička získal francúzske vyznamenanie Rytier Rádu umenia a literatúry. Ocenenie mu udelila francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová. Oficiálny ceremoniál, na ktorom si Drlička vyznamenanie prevezme, sa bude konať na jeseň. TASR o tom informovala PR manažérka SND Jana Alexová.



Ako SND poznamenalo, ocenenie je podľa francúzskej ambasády veľkým uznaním Drličkovho dlhoročného pôsobenia v oblasti kultúry a vynikajúcej práce na čele SND. Drlička ho vedie s polročnou prestávkou od roku 2021. Ako manažér v oblasti umeleckého priemyslu pôsobí dvadsať rokov. Jeho predchádzajúca kariéra orchestrálneho hráča bola úzko spätá práve s Francúzskom.



"Francúzsko zohralo v mojom živote významnú rolu, pretože je to krajina, kde som dlhé roky žil a pracoval. V oblasti umenia a kultúry je to veľmoc, ktorá celé stáročia určuje trendy a zásadným spôsobom formuje Európu. (...) Je pre mňa obrovskou cťou, že si moju prácu všimla práve táto krajina," hovorí Drlička.



Francúzsky Rád umenia a literatúry (L'Ordre des Arts et des Lettres) je určený na odmeňovanie ľudí, ktorí sa vyznamenali svojou tvorivou činnosťou v umeleckej oblasti alebo svojím vplyvom významne prispeli k rozvoju a podpore umenia.



Rád umenia a literatúry je jeden zo štyroch francúzskych ministerských rádov, o jeho udelení rozhoduje minister kultúry. Udeľuje sa v troch stupňoch - rytier, dôstojník a veliteľ. Držiteľ ocenenia nemusí byť francúzsky občan.