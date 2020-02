G.Gál: Nezvolenie predsedu NS SR nie je dobrou vizitkou súdnej rady

Bratislava 1. februára (TASR) - Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) kritizuje Súdnu radu SR za opätovné nezvolenie predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Gál zároveň vyzval sudcov NS SR, aby sa prihlásili do ďalšej voľby. Súdna rada SR uplynulý týždeň opätovne nezvolila šéfa NS SR. Išlo už o tretiu voľbu.



"To, že Najvyšší súd SR ostáva bez predsedu alebo predsedníčky, nie je dobrou vizitkou Súdnej rady SR a už vôbec nie v tomto, pre justíciu náročnom, období, keď spoločnosť očakáva posilňovanie dôvery v súdnictvo viac, ako to bolo v minulosti," napísal minister na sociálnej sieti.



Od súdnej rady sa podľa Gála očakáva ráznejšie, rýchlejšie konanie a využívanie takých postupov, "ktoré vyšlú jasný signál celej justícii, že sa tu niečo mení a mení sa k lepšiemu".



Minister poznamenal, že voľba bola neúspešná napriek tomu, že bola prvýkrát verejná. Predsedom NS SR sa môže stať len sudca tohto súdu. Gál vyzval každého sudcu, ktorý spĺňa požiadavky, aby sa prihlásil do ďalšej voľby. "Marazmus v justícii sa už skutočne musí stopnúť. Najvyšší súd potrebuje mať svojho predsedu, súdnictvo potrebuje nádej a súdna rada by si toho mala byť vedomá tiež," podotkol.



Voľba šéfa NS SR sa uskutočnila 27. januára. Ani jedna z kandidátok - Jana Bajánková a Soňa Mesiarkinová - nezískala dostatočný počet hlasov. Voľbu si súdna rada zopakuje 30. marca. Kandidátov budú môcť oprávnené subjekty navrhovať do 10. marca.



Kandidátov na predsedu NS SR môžu súdnej rade navrhnúť člen rady, sudcovské rady, stavovské organizácie sudcov, plénum sudcov NS, sudca NS a minister spravodlivosti.



Predsedu NS SR sa nepodarilo zvoliť už po tretí raz. Prvá voľba sa konala v septembri, druhá v novembri minulého roka. Úlohy chýbajúceho predsedu NS SR vykonáva momentálne podpredsedníčka Jarmila Urbancová.