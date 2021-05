G.Grendel otvoril mimoriadnu schôdzu, Kolíková čelí odvolávaniu

Bratislava 10. mája (TASR) - Podpredseda Národnej rady (NR) SR Gábor Grendel (OĽANO) otvoril mimoriadnu 29. schôdzu parlamentu. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) bude na nej čeliť odvolávaniu. Plénum bude v pondelok zasadať až do úplného prerokovania návrhu. Viacerí poslanci už prejavili záujem zapojiť sa do diskusie.



Návrh na odvolávanie Kolíkovej podala opozícia. Šéf Smeru-SD Robert Fico ozrejmil, že dôvodom majú byť podozrenia okolo obchodu spoločnosti Elektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Zmluvné vzťahy medzi RTVS so spoločnosťou Elektronika má preveriť aj Rada RTVS.



Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas-SD sa už vyjadrili, že budú hlasovať za odvolanie Kolíkovej. Koalícia ministerku podrží. Hoci má klub OĽANO ešte viaceré "nejasnosti", s opozíciou zrejme hlasovať nebude.