G.Grendel prerušil rokovanie parlamentu, vyhlásil prestávku

Bratislava 23. júla (TASR) - Rokovanie Národnej rady (NR) SR prerušili. Prestávku vyhlásil podpredseda snemovne Gábor Grendel (OĽANO). V pléne chýbal spravodajca k vládnej novele, ktorá predpokladá, že Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR by mal pri tvorbe protipandemických opatrení prihliadať na digitálny COVID preukaz. Rokovanie by malo pokračovať o 21:35.



Plénum by malo v piatok rokovať do 22.00 h a pokračovať od soboty (24.7.) rána. V piatok by sa už nemalo hlasovať o prerokovaných bodoch, najbližšie hlasovanie je naplánované až na sobotu o 11.00 h. Poslanci by v ňom mali rozhodnúť, či posunú do druhého čítania dve vládne novely, o ktorých rokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Medzi nimi je aj spomínaná novela týkajúca sa využívania COVID preukazov.