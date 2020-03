Muž pozitívny na nový koronavírus je poslancom obce Giraltovce

Giraltovce 15. marca (TASR) – Muž z Giraltoviec, u ktorého potvrdili nový koronavírus, je mestský poslanec. Po návrate zo zahraničia sa v pondelok (9. 3.) zúčastnil na rokovaní mestského zastupiteľstva v Giraltovciach. Mestský úrad preto zatvorili a v karanténe je viac ako 40 ľudí. TASR to potvrdil predseda okresného krízového štábu okresu Svidník Jozef Baslár.



"Nový koronavírus bol potvrdený u mestského poslanca. V sobotu (14. 3.) večer zasadal v Giraltovciach okresný krízový štáb za účasti hygienikov. Zisťujú sa kontakty, s ktorými ľuďmi prišiel do styku. Na základe uznesenia krízového štábu bol uzavretý celý mestský úrad," uviedol Baslár.



Všetkým poslancom a zamestnancom úradu nariadili karanténu. "Na dnešný krízový štáb sme prizvali aj riaditeľa nemocnice ohľadom pripravenosti nemocnice vo Svidníku, v prípade, že bude nutná hospitalizácia," doplnil Baslár.



Primátor Giraltoviec Ján Rubis uviedol, že podľa prezenčnej listiny a videozáznamu spísali zoznam ľudí, ktorí boli na Mestskom zastupiteľstve prítomní. "Všetkých sme kontaktovali a boli oboznámení s tým, že nastupujú do domácej karantény po dobu 14 dní. Tí, ktorí s ním boli v kontakte aj počas týždňa, tak sa im karanténa predlžuje," vysvetlil primátor.



Keďže na zastupiteľstve bolo viac ako 80 percent zamestnancov mesta, zatvorili podľa Rubisa od pondelka 16. marca celý úrad. "Do práce nastúpia iba tí, ktorí neboli na zastupiteľstve a upratovačky, aby sa previedla dezinfekcia úradu," doplnil s tým, že príbuzní zamestnancov úradu nie sú v karanténe, s výnimkou tých, ktorí pracujú v nemocniciach.



Ako povedal, jednotlivé oddelenia úradu bude možné kontaktovať len elektronicky prostredníctvom e-mailových adries uvedených na webstránke mesta. Pracovná agenda sa bude vybavovať až po uplynutí povinnej domácej karantény. Vyplácanie sociálnych dávok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu sa uskutoční už v určenom termíne za prísnych hygienických opatrení.



Rubis zároveň verejnosti odporúča dodržiavať preventívne opatrenia. Teda časté umývanie si rúk, nedotýkania sa očí, nosa a úst. Ľudia by sa mali vyhýbať chorým a v prípade choroby kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára.