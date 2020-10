Globsec budú sprevádzať prísne opatrenia i testovanie účastníkov

Bratislava 1. októbra (TASR) - Tohtoročný bratislavský Globsec (9. - 10. 10.) bude prebiehať za prísnych epidemiologických opatrení, všetci účastníci budú otestovaní. Využiť chcú PCR testy i nové antigénové rýchlotesty. Organizátori pri príprave konferencie spolupracovali s pandemickou komisiou vlády aj hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom. Ich ambíciou je ukázať, že sa dá naučiť žiť s covidom. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to konštatoval zakladateľ konferencie Globsec Róbert Vass.



"Našou ambíciou je ukázať, že akokoľvek dlho tu bude COVID-19, či to bude len tento rok, alebo dva či tri roky, nemôžeme na niekoľko rokov úplne zavrieť ekonomiku, ale musíme byť absolútne zodpovední a musíme to robiť tak, aby sme minimalizovali riziko. Musíme sa naučiť žiť s covidom," povedal Vass.



Maximálny počet hostí odhadujú na 250 osôb, organizátorov a podporný personál na niekoľko stoviek osôb. Všetci hostia, vrátane najvyšších politických predstaviteľov budú otetovaní a budú musieť predložiť negatívny výsledok. Jednou z alternatív je, že sa otestujú vo svojej domovskej krajine. Druhá je, že využijú testovanie pol dňa pred konferenciou priamo pri hoteli, v ktorom bude konferencia. Počas jej konania zas plánujú využiť nové antigénové testy.



V súvislosti s testovaním účastníkom Vass dodal, že budú vytvárať vlastné testovacie stredisko, kde budú odoberať vzorky. Deklaroval, že nikto pozitívne testovaný, sa do priestorov konferencie nedostane. Po zrušení jarnej konferencie podľa jeho slov nevedeli, či ju presunúť, alebo zrušiť a nepoznali ani opatrenia, ktoré budú platiť. Preto vnímali, že ak sa má konferencia konať, musia ísť nad rámec aktuálnych opatrení. "Vytvárame bezpečný priestor, aby sem tí ľudia vôbec prišli," poznamenal.



Základným motívom konferencie tohto roku má byť heslo "Uzdravme svet spoločne". Vass informoval, že predpokladajú najsilnejšiu účasť napríklad ministrov zahraničných vecí, a to z Francúzska, Turecka či Grécka. Prísť má i rakúsky premiér Sebastian Kurz a bieloruská opozičná líderka Sviatlana Cichanovská a ďalší. Virtuálne by mali byť prítomní napríklad generálny riaditeľ svetovej zdravotníckej organizácie a ďalší. Diskutovať budú o pandémii, ktorú označil za multidimenzionálnu a transformatívnu, pretože sa dotýka všetkých oblastí.