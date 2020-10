Globsec: Jourová má obavy z nedostatočného záujmu ľudí o demokraciu

Bratislava 8. októbra (TASR) - Po období, počas ktorého sme boli presvedčení, že žijeme na konci dejín a že demokracia tu pre nás bude automaticky navždy, sme stratili ostražitosť a prestali sme sa o ňu zaujímať. Uviedla to vo štvrtok na bezpečnostnej konferencii Globsec v Bratislave podpredsedníčka Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová.



S bývalou ministerkou zahraničných vecí Spojených štátov Madelaine Albrightovou sa zhodla na tom, že súčasná kríza spôsobená koronavírusovou pandémiou prináša nové výzvy pre demokracie na celom svete.



Podľa Albrightovej niektoré megatrendy, napríklad globalizácia či nové technológie, robia súčasnú krízu pre demokratické režimy ťažšie zvládnuteľnou, než krízy, ktorým čelili v minulosti.



"Globalizácia má aj svoje nevýhody, keďže stiera regionálne rozdiely. Ľudia chcú ale poznať svoju národnú identitu a ak na základe tej mojej nenávidím identitu niekoho iného, môže to viesť k nárastu nacionalizmu, čo je nebezpečné," uviedla Albrightová.



Najväčším problémom pandémie je podľa nej skutočnosť, že vírus nepozná hranice. "Nie je náhodou, že v súvislosti so zvládaním šírenia koronavírusu si najlepšie počínajú krajiny, ktoré sú demokraciami. Lídri týchto krajín chápu potreby ľudí a dávajú im pocit, že sú súčasťou riešenia namiesto toho, aby im iba vraveli, čo majú robiť," poznamenala bývalá šéfka americkej diplomacie.



Jourová má v súčasnej dobe obavy najmä z nedostatočného záujmu ľudí o demokraciu. Podľa nej v mnohých členských krajinách EÚ približne 30 až 40 percent obyvateľov prestalo dôverovať tomu, čo im demokracia prináša. "Ako občianka ČR, ktorá si pamätá autoritársky režim, musím povedať, že EÚ bola vždy garanciou toho, že sa tieto časy už nevrátia," povedala.



Albrightová zaradila medzi faktory, ktoré robia demokracie v týchto časoch odolnejšími, schopnosť dodržiavať transparentnosť a zásady právneho štátu. Tie podľa nej autoritárski lídri nerešpektujú. Zdôraznila, že v demokratickom štáte je najdôležitejšie dodržiavanie systému bŕzd a protiváh, ktorý zaisťuje, aby žiadna zo zložiek štátnej moci neohrozila demokratickú povahu politického zriadenia.



Za prísnych hygienických opatrení sa v Bratislave koná už druhý deň konferencia Globsec Bratislava fórum 2020 s hlavným motívom "uzdravme svet spoločne". V dôsledku súčasnej pandémie sa uskutočňuje v tzv. hybridnom režime, pričom väčšina účastníkov sa na diskusiách zúčastňuje len virtuálne.